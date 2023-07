Presidente del Senado, Iván Name, tras reunión con Gustavo Petro: “El Congreso no es solamente una fábrica de leyes”

Una hora duró el encuentro de alto nivel entre el mandatario Gustavo Petro y el presidente del Congreso Iván Name en la Casa de Nariño tras 11 días de la instalación de la nueva legislatura, la cual comenzó tarde por una demora por parte del jefe de Estado.

Name al término de la reunión, le envió un mensaje directo al mandatario colombiano, al advertir que las polémicas reformas que ha radicado el Gobierno nacional, requieren de un análisis y de ajustes según las discusiones que se adelante en la célula legislativa.

“Tenemos el trámite de las reformas que hoy algunas están haciendo tránsito y otras habrán de llegar, como la reforma de la ley de servicios públicos, como la reforma a la educación y tenemos en tránsito la reforma pensional que ha avanzado y estamos en el análisis de la reforma a la salud en la Cámara Baja y la reforma laboral, todas muy convenientes para la revisión de las instituciones”, sostuvo Name.

Gustavo Petro e Iván Name. | Foto: SEMANA

Y agregó: “Aquí no hay una posición extrema de nadie, ni de los que no quieren las reformas, ni de los que la quieren de cualquier manera, la sabiduría de nuestro tiempo y nuestra historia en el tiempo que vivimos estará en saber armonizar la necesidad de los ajustes con la prudencia de los mismos para que preservemos la institucionalidad en el entendimiento de que se necesitan ajustes porque la vida de una sociedad no es una foto y por supuesto tampoco puede ser un criterio de necesario desconocimiento a lo que hemos avanzado”.

“De tal manera que sin adivinar categorías ni mensajes que hay allá o que hay acá, el mensaje sencillamente es que nuestro tiempo exige madurez, adultez, respeto interinstitucional, el análisis detenido de las propuestas no solamente del gobierno sino del Congreso como tal y seguramente así tendremos el éxito para aportarle a nuestra época”, anotó Iván Name.

A su vez expuso que se deben dar los debates sobre las reformas: “No se trata de acelerador o freno, se trata del tránsito que deben tener las leyes detenidas y minuciosamente analizadas. El Congreso no es solamente una fábrica de leyes, es también una instancia de la democracia para que lo que no convenga no salga, pero tenemos el entendimiento y la disposición de que salgan las reformas propuestas por el gobierno y propuestas por el Congreso”.

También dejó claro: “El Congreso no solamente analiza las reformas del Gobierno sino sus propias propuestas internas para que sea lo que convenga, lo que haya de salir en los convenios, en el trámite y en el análisis de las leyes que estoy seguro que marcarán una ruta positiva para el país”.

Iván Name, el conciliador y experimentado barranquillero que se convirtió en presidente del Senado

Iván Name no es petrista, tampoco antipetrista. Y aunque no respaldó la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, logró imponerse entre las mayorías este 20 de julio y se convirtió en el nuevo presidente del Senado.

Consiguió el respaldo de 54 senadores, mientras que Angélica Lozano, su contendora, logró 50 de 105 congresistas que votaron. Un respaldo fue anulado porque apareció doble.

Su papel de mediador, de un hombre con experiencia, pausado, tranquilo y quien no tiene afán de atravesarse a las reformas estructurales del Gobierno nacional, lo llevaron a sumar el respaldo de los partidos políticos tradicionales.

Name no era el candidato de Petro, pero el presidente tampoco se opuso a su votación, pese a que el Pacto Histórico, su coalición política, respaldó a última hora a Angélica Lozano.

El barranquillero y abogado de la Universidad Javeriana se convirtió en el sucesor de Alexander López porque hace parte de la Alianza Verde, el partido político que, según los acuerdos que las colectividades pactaron desde 2022, le correspondía asumir la dignidad.

Sin embargo, ante las divisiones entre Inti Asprilla, el radical y controvertido senador amigo del petrismo, y Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Name, con movidas silenciosas y calculadoras, logró avanzar con los respaldos de otras vertientes políticas tradicionales y alcanzar el triunfo.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el gran derrotado en el Senado en medio de la elección, tenía entre sus cuentas los votos en favor de Inti Asprilla. Al menos, así se lo hizo saber al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico horas previas a la votación. Aún así, el fichaje del petrismo desistió de su aspiración para oxigenar a Angélica Lozano. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano.

Los partidos políticos demostraron este jueves que quieren una presidencia con más independencia a la Casa de Nariño. Al fin y al cabo, en el primer año legislativo, el petrismo quemó sus cartuchos con Roy Barreras en la presidencia del Senado y David Racero, en la Cámara.

Name ―senador durante cuatro períodos consecutivos― fue diputado de Cundinamarca, representante a la Cámara por Bogotá en dos oportunidades. Además, participó activamente en los cambios de la Constitución de 1991. Y en los 90 fue elegido concejal de la capital del país.

Es cofundador y senador de la Alianza Verde. Y padre de María Clara Name, una concejal de Bogotá que completa tres períodos consecutivos.

Él tendrá en sus manos el poder de dirigir el Senado en un año crucial para el Gobierno porque se definirá la suerte de las reformas estructurales del gobierno de Gustavo Petro, un tema que no será fácil porque en menos de tres meses los colombianos elegirán concejales, diputados, alcaldes y gobernadores y el grueso de congresistas estarán en sus regiones empujando a sus candidatos locales.