Presidente Gustavo Petro agudizó su postura y advirtió que el sistema electoral colombiano es “proclive al fraude”

En la ceremonia de posesiones de nuevos magistrados del Consejo de Estado, que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente de la República Gustavo Petro agudizó su discurso y volvió a insistir que en Colombia existe riesgo de fraude electoral.

El mandatario colombiano, había afirmado hace varios días que el sistema electoral colombiano era peor que el venezolano, declaración que encendió las redes sociales.

El jefe de Estado realizó una reflexión sobre le tema, recordando la época cuando fue alcalde de Bogotá y una sentencia que era sobre recicladores y el acceso al manejo de basuras por encima de empresas privadas.

“Allí, durante cuatro años, el Senado de la República, mayoritariamente a favor de la sentencia, la verdad sea dicha, discutió la pertinencia del cambio del software, como pedía el Consejo de Estado, la necesidad de auditorías reales, no formales, no mentirosas, con expertos para verificar que el software no tuviera algoritmos alterados o alterables. Y esta es la fecha en que eso no ha sucedido”, sostuvo Petro.

Y avanzó en el análisis: “El Código Electoral, que trató algunos temas, se cayó en la Corte Constitucional por vicios de forma y el nuevo plantea, es un camino, no voy a criticarlo porque está en discusión jurídica, pero no plantea el camino de la sentencia del Consejo de Estado. Entonces, alumbra un aviso del Consejo de Estado, dado en esa época, que no ha sido acatado. Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral, que es proclive al fraude y, por tanto, un enorme peligro de la democracia”.

“Ese fue una luz, hecha obviamente con trabajo, con esfuerzo, con horas, dedicación, que se irradió del Consejo de Estado, pero que sería bueno reexaminar, como todas las sentencias de todas las cortes. Alguna vez yo tenía el sueño de leérmelas, pero eso es imposible, por lo menos para mí. Al revés de lo que dice mi compañero de planeación, yo sí soy economista y me gustan las matemáticas, entonces ahí encuentro dificultades con relación a este tipo de temas”, insistió.

También indicó: “Pero ese faro que anunció el Consejo de Estado, yo creo que hay que alumbrarlo, ponerlo en la discusión y en el debate público. Después, otra de las sentencias tuvo que ver conmigo, precisamente por hacerle caso a la Corte Constitucional con relación a los recicladores de oficio de la Ciudad de Bogotá, que eran de las personas más humildes”.

MOE señaló que por el momento “no hay absolutamente nada” sobre alerta de Petro de un posible fraude electoral monumental en Colombia

Se siguen conociendo voces sobre la delicada alerta que lanzó recientemente el presidente de la República, Gustavo Petro, señalando que existe el riesgo en Colombia de un “fraude electoral monumental”, acusando directamente a Thomas Greg.

En esta ocasión, SEMANA habló con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien fue enfática en señalar que por ahora no “hay absolutamente nada” que permita establecer un posible riesgo de fraude electoral en el país.

Y fue más allá al indicar que no se puede hablar de fraude, cuando ni siquiera ha empezado un proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Nosotros hoy contamos con un registrador nacional del Estado Civil (Hernán Penagos), que es un conocedor del tema, una persona absolutamente seria, que tiene un programa de acceso a la información muy importante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos al menos un par de veces con el señor registrador Penagos”, sostuvo Barrios.