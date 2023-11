Presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de excompañero del M-19: “Estuvo preso conmigo”, recordó

Según el documento de ese hecho, Petro fue encontrado con un arma. “Allanamiento a la Casa de Ana Sofía Murcia de Garzón efectuado aproximadamente a las 12:30 y 13:00 horas, encontrándose en la habitación únicamente una tienda, posteriormente una cocina y un patio en el cual se encontró una caleta, hueco o túnel donde se escondían los sujetos Gustavo Francisco Petro Urrego portando el revolver S&W. No. 1209331, 38 largo, con su carga completa, más 50 cartuchos en una bolsa. Luis Alberto López Duque, quien portaba el revólver rubi No. 32354, calibre 38 largo, y 53 cartuchos del mismo calibre, y el sujeto Héctor Alirio Borsón Cárdenas, portando el revólver 32 largo, S&W No. 116139, con 53 cartuchos. Asimismo, en la misma caleta, se encontraron 6 bombas de fabricación casera y propaganda subversiva con otros documentos de interés para la Inteligencia Militar, con una bandera del M-19 y 5 brazaletes”, dice el informe.