Presidente Gustavo Petro lanzó aguda pulla a Iván Duque por compra de tierras: “no vale la pena compararnos”

“ O sea, que de 3 millones van 13 mil hasta que llegamos al gobierno y en nuestro Gobierno, en el primer año, van 30 mil hectáreas en un año . Si a mí me gustara congraciarme, simplemente comparándome con Duque, pues es fácil, pero no vale la pena”, sostuvo Petro.

También aseguró: “No cumplimos el acuerdo de paz y si no cumplimos el acuerdo de paz, el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de Colombia es que el camino es la violencia, como ha sido durante el último siglo. Yo no sé por qué pusieron tres millones, ni por qué el Congreso lo aprobó, ni si hubo un debate de si se podía o no se podía”.

Presidente Petro lanzó apocalíptico vaticinio en la instalación del Congreso: “Estamos ‘ad portas’ de la sexta extinción, la de la humanidad”

“Ahora viene, no El Niño, sino la combinación de las más altas temperaturas de los 100 mil años, en La Guajira, qué será la vida de nuestros hijos, si no somos capaces de hacer las transformaciones, ya es irreversible si no lo hacemos en la próxima década, con ustedes los líderes políticos, no es apocalíptico, es la ciencia que nos los dice: la vida está en cuestión”, insistió Petro.