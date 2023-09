Presidente Gustavo Petro molesto por amenazas de muerte contra una de sus hijas, pidió a la Fiscalía que sea ubicado el responsable

“Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia. #nomasviolenciaenredes ”, publicó la hija del jefe de Estado.

La economista fue recriminada por tapar su rostro. “Tapando la cara de vergüenza de tener un papá hampón”, escribió uno de los internautas. Al respecto, la hija del jefe de Estado comentó lo siguiente: “La tapo pa que no te enamores”.

No obstante, los cuestionamientos de la persona continuaron al punto de Andrea Petro decidió finalizar el intercambio de mensajes con lo siguiente: “Te voy a robar el corazón, mor”.

“Me gustan los tatuajes, los grafitis, la cerveza, el rock, tengo estrías, celulitis, hago musculación, ayudo a migrantes, soy agnóstica, mamá soltera. ¿Y por eso sufren? ¿O solo es por ser la hija del presidente? A muchos les falta amor, pero a mí me sobra. ¿Quieren?”, manifestó.

Lo dijo al reaccionar contra un explosivo audio que circula en las redes sociales en el que se le escucha a ella, con tono fuerte y palabras de grueso calibre, hablarle a su hermano, en medio de su escándalo y la investigación de la Fiscalía en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Come mierda, soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan a la cárcel”, se oye en el audio.

Frente a los audios, la hija del presidente consideró como “grave” que se metan en una conversación personal entre ella y su hermano, en la que discuten, y “publiquen de manera poco convencional la discusión. Era privada. Nunca más volví a hablar de ese día con mi hermano y eso me parte el corazón”, confesó.

“Estaba muy alterada y dolida como cualquier otra persona. Estamos en una situación difícil. Y sí, es verdad que duele, que se sirvan de mí para eso. Yo también me dejo llevar por las emociones como todos los días. Soy humana”, manifestó.

Contexto: Laura Sarabia y el show que hizo frente a la Fiscalía: sabía que no había interrogatorio por su nombramiento, pero llegó, ¿para que la viera la prensa?

La hija del presidente Gustavo Petro no contó en qué contexto se dio la fuerte conversación con su hermano. Tampoco la fecha o el lugar. Y mucho menos, cómo terminó su charla en las redes sociales. “Madura. Jódete solo, lo siento, yo quise sacarte en ese hueco donde te metiste, no quisiste (...)”, dijo ella. Y agregó que Laura Ojeda no entraría a la familia presidencial.