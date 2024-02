Presidente Gustavo Petro propuso que las EPS pasen de ser aseguradoras financieras a gestoras de la salud

“Y el sistema de salud tiene que ser construido hacia el derecho de la gente. Y sería mejor, no digo perfecto, porque no lo existe en el mundo. Siempre habrá una demanda de la vida humana por persistir, porque eso es lo lógico. Y, por tanto, para avanzar más a más altos costos”, sostuvo en esa ocasión Petro.

Detalló en su tesis: “Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen control. La Nueva EPS, el 70 % de los diabéticos afiliados no tiene control. Es obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios, y mueren, por ejemplo. Aberraciones que no pueden continuar más. Yo no puedo entender la oposición que no sea sino de personas que están defendiendo la codicia por encima de la vida humana”.