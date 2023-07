Presidente Petro arremetió desde San Andrés en el desfile militar: “desde Bogotá pensaban que la isla era un balneario para comprar equipos de sonido”

“Se nos olvidó qué es una Nación, una nación es el pueblo antes que nada. Sin que haya un pacto del pueblo, no es posible construir una gran Nación. Se nos olvidó la existencia del pueblo, el pueblo es la base de la soberanía, por eso nos desafiaron, por eso fue Colombia demandada, entramos en un proceso jurídico, Pastrana aceptó la Corte Internacional de Justicia, empezamos a perder una y otra vez. Colombia lo que ha visto es perder su territorio una y otra vez, como si los que gobernaran de Bogotá no tuvieran corazón”, insistió el mandatario colombiano.

También alertó: “Después perdimos 75.000 kilómetros de mar de San Andrés en 2012, una secuencia de pérdidas nacionales que lo indica desde el mapa geográfico significa la debilidad, una Nación no puede perder su territorio, si la base de una Nación es su pueblo y la debilidad es su pueblo, si su pueblo no logra encontrar los puentes de un acuerdo nacional”.

“La patria es un ser vivo no una estatua de mármol o de bronce no es inerte, es un fluir de la historia y se construye desde las decisiones de sus sociedades equivocadas o no, así fue con Panamá, perdiendo una de las zonas más ricas de Colombia, mientras que nosotros nos matábamos entre sí entre liberales y conservadores perdíamos el Canal de Panamá, perdíamos el territorio que nos comunicaba”, continuó en su intervención en compañía de la cúpula Militar y de Policía.