Presidente Petro desafió a los críticos de sus alocuciones y lanzó pulla: “Estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en Palacio”

“Dicen que esto no se debe transmitir en la televisión nacional porque estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en el palacio, y no tengo corbata y me rodean humildes campesinos y mis palabras me salen del corazón y de la razón. ¡Hagámosle un RT! ¡Que Carajo! (sic)”, trinó el presidente Petro.