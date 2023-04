Presidente Petro destapó sus cartas sobre ‘espinoso’ tema de Venezuela con Biden: levantar sanciones después de elecciones

Uno de los temas cruciales y espinosos que se abordó en el primer encuentro de alto nivel entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, fue Venezuela, en donde se encuentra el régimen de Nicolás Maduro; en la Casa Blanca el jefe de Estado reveló sus cartas sobre el vecino país y su estrategia para superar la crisis política y social.

Petro indicó que la iniciativa gira en torno a que la discusión sobre el levantamiento de las sanciones que tiene Estados Unidos con Venezuela, en una especie de bloqueo, es que se pueda materializar después de elecciones, las cuales están pactadas para octubre de 2024.

Colombian President Gustavo Petro speaks to reporters following his meeting with President Joe Biden at the White House in Washington, Thursday, April 20, 2023. (AP Photo/Susan Walsh) - Foto: AP

“Quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es: primero, hacer elecciones, y después, levantar sanciones o paulatinamente en la medida que se va cumpliendo una agenda electoral se vaya también paralelamente levantando las sanciones”, sostuvo Petro.

Petro ha visitado a Nicolás Maduro en cuatro oportunidades en Venezuela, en las cuales se han abordado temas relacionados con el restablecimiento de las relaciones binacionales, en materia diplomática y comercial, además de anunciar lo que hasta ahora es una fallida estrategia para cerrar las trochas ilegales en la frontera.

Canciller Álvaro Leyva aseguró que Nicolás Maduro está dispuesto a “una salida democrática” en Venezuela

El canciller Álvaro Leyva dio detalles del encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro recientemente para ayudar a Venezuela a volver a la comunidad internacional. Según Leyva, la idea del mandatario y del Gobierno colombiano es “convocar a una reunión con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México”, afirmó Leyva.

Asimismo, el canciller reconoció que el propósito de esos encuentros sería buscar una “salida democrática” a la crisis venezolana y que en eso “coincide plenamente el presidente Nicolás Maduro”.

“Sobre unas reglas del juego, están por diseñarse, pero creo que es una gran noticia”, aseguró Leyva. Aclaró que por ahora falta ultimar detalles de la fecha y el lugar del encuentro, a pesar de que inicialmente se había hablado de que sería en Bogotá. “Obviamente también tenemos que ver cuál es la mejor fecha, pero estamos en esas”, aseguró el canciller.

Por otro lado, dijo que no se trata de solo un encuentro de la izquierda venezolana, sino que se invitará a la oposición. “El presidente Petro los va a invitar”, señaló Leyva. “Porque naturalmente la salida política es con todos”, complementó el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores fue enfático en que este diálogo es propiciado por Gustavo Petro y que el mandatario estaría tomando el liderazgo de esa cumbre y el restablecimiento de Venezuela en el panorama internacional. “Cosa que yo aplaudo, con el ánimo que se reanuden las conversaciones políticas en México”, afirmó.

El canciller aseguró que a ese encuentro asistirán representantes de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica y Europa. “Lo del Sistema Interamericano, el presidente Maduro ha dicho que él regresa al sistema interamericano, lo ha manifestado públicamente y lo hizo en una de las visitas después con el presidente Petro en donde hubo una rueda de prensa. Habló él primero y tomando la iniciativa, dijo: ‘Esto se hace dentro del Sistema Interamericano’”, dijo el ministro.

Leyva señaló que en la visita que tuvo a Washington recientemente, en la que conversó con el secretario de Estado, Antony Blinken, se puso la idea sobre la mesa y que el país norteamericano estaría dispuesto a enviar a un representante.

Asimismo, se ha dicho que Maduro podría estar presente para el encuentro, pero el canciller afirmó que por ahora está descartado que llegue a venir a Colombia. “Por ahora no. Yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae su afán, pero en este momento no”, aseguró el ministro.

El evento había sido anunciado por Petro hace unos días. “Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el Gobierno Venezolano”, afirmó el mandatario.

Desde la Presidencia informaron que el objetivo de esta reunión sería destrabar las conversaciones entre el chavismo y la oposición que se vienen adelantando en México. “Reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el Gobierno de Venezuela”, informaron. Además, se ha conocido que una de las condiciones que se le exigiría al oficialismo de ese país es liberar a los presos políticos.

La reunión se la habría planteado Petro a Maduro en la pasada reunión entre ambos, el pasado jueves 23 de marzo en la que también estuvo Leyva.