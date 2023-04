Presidente Petro insistió al fiscal Barbosa que la ley de sometimiento “enfrentará con contundencia al narcotráfico”; así fue la reunión

Más de dos horas duró el encuentro de alto nivel entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general Francisco Barbosa en la Casa de Nariño. Este cara a cara se dio luego de fuertes choques que han protagonizado ambos funcionarios, especialmente con radicales posturas por parte del jefe del ente acusador sobre la política de ‘paz total’.

De acuerdo con la Casa de Nariño, la reunión fue cordial y productiva, y giró alrededor de las dudas que ha manifestado el fiscal Barbosa sobre los alcances de la ley de sometimiento, la cual, según el jefe del ente acusador, beneficiaría a poderosos narcos.

En ese sentido, el presidente Petro, en compañía de varios integrantes de su gabinete, le aseguraron a Barbosa que la ley de sometimiento está lejos de beneficiar a narcotraficantes y que, por el contrario, su objetivo es luchar con contundencia ese tipo de estructuras criminales.

“En aras de seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico, reafirmamos que el proyecto de sujeción a la justicia tiene el firme objetivo de enfrentar con contundencia las acciones del narcotráfico y, también, proteger a los cultivadores, quienes son el eslabón más débil en la cadena. Para ello se requiere de una estrategia integral que además vele por la preservación del medio ambiente”, sostuvo la Casa de Nariño.

También detalló: “Fueron atendidas las dudas del Fiscal General frente al proyecto de ley, con lo cual se acordaron mesas técnicas para un trabajo conjunto y se reafirmó el compromiso de lucha contra el narcotráfico”.

“Además de fortalecer la colaboración en materia de operaciones de interdicción, se continuarán las mesas semanales con la Fiscalía y la Fuerza Pública que permitan consolidar las cifras de incautación de drogas ilícitas. Durante la reunión, considerada como provechosa y cordial, participaron el presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; la jefa de Gabinete, Laura Sarabia; el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y la vicefiscal, Martha Mancera”, se expresó en el comunicado de la Casa de Nariño.

Barbosa ha lanzado varias advertencias sobre supuestos beneficios de los cuales podrían gozar poderosos narcos por medio de leyes o iniciativas de la actual administración. Se espera que las diferencias se puedan superar.

Inclusive, las radicales posturas del fiscal Barbosa no han sido ajenas al mandatario colombiano, quien también ha respondido con dureza al jefe del ente acusador, que señaló recientemente que se estaría lanzando una calumnia en contra de su administración, por la alerta que lanzó el fiscal general señalando que se pretendería “legalizar” toda la cadena del narcotráfico.

En esa ocasión, el jefe de Estado indicó que el fiscal Barbosa estaba confundiendo a los verdaderos narcotraficantes con campesinos.

“Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”, señaló el presidente Petro categóricamente desde su cuenta de Twitter el pasado 29 de marzo.

Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros. https://t.co/nYGetRqvxP — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2023

La molestia de Petro fue por una declaración que dio el fiscal General en el marco de una conferencia sobre las finanzas criminales y el papel de las instituciones contra el lavado de activos que se realizó hace varios días en Santo Domingo, República Dominicana.

“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general, no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, fueron las palabras del fiscal Barbosa en el evento internacional.

Los roces no han parado

Hace varios días, el mandatario colombiano arremetió con dureza contra el jefe del ente acusador por las investigaciones sobre los hechos de corrupción con los bienes incautados a la mafia.

El jefe de Estado fue directo en asegurar que el fiscal Barbosa, en vez de callar delincuentes que tendrían la verdad, como testigos sobre las irregularidades en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad Nacional de Protección, el Inpec y otras entidades más, debería investigar y llegar al fondo de las mafias enquistadas.

“La Fiscalía tiene testigos importantes y los fiscales deberían investigar a esos testigos causantes, incluso, delincuentes mismos, de ese saqueo. En vez de callarlos, deberían pedirles la verdad, como es la función de la Fiscalía”, sostuvo Petro.

Y añadió en medio de un evento en Barrancabermeja sobre indemnización a las víctimas del paramilitarismo: “Hay una historia que se va a narrar y espero que este fiscal general de la nación sea capaz de investigarla, lo mismo que debería investigar lo que pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales, igual que lo que pasó con la mafia en la UNP, del Inpec y de la Fiscalía misma”.