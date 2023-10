Presidente Petro lanzó agudo sablazo: “Los mismos que hacen las políticas contra la droga terminan abrazados con los narcotraficantes”

| Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“¿Cómo así que durante 50 años decretaron que la marihuana a nivel mundial era prohibida? No sé cuánta gente ha pasado por las cárceles a partir de eso aquí y allá y en todas partes. ¿Cuánta gente ha sido encarcelada? ¿Cuánta gente ha muerto?”, anotó.

Presidente Petro encendió la polémica al señalar que su política de lucha contra las drogas “no se basa en extradiciones”

En ese mismo evento, el jefe de Estado afirmó que su nueva política de lucha contra las drogas no se basa en “las extradiciones” , anuncio que despertará, sin lugar a dudas, una profunda polémica en los diferentes sectores sociales y políticos del país.

“Lograr que un campesinado y unas comunidades étnicas puedan prosperar, mostrándole al mundo cómo una política que no se basa en las rejas, que no se basa en las extradiciones, que no se basa en la corrupción del Estado o en la represión, puede ser muchísimo más eficaz”, indicó Petro.