Presidente Petro pidió a la ONU crear “fondo de paz” de 1.000 millones de dólares al año por dos décadas

El presidente de la República, Gustavo Petro, al término de un encuentro bilateral con John Kerry, enviado Especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático, dio a conocer que le pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la creación de un fondo para la paz, el cual a su vez sirva para la protección del Amazonas, con participación si es posible de todos los países.

El jefe de Estado colombiano reveló detalles de cómo sería ese “fondo de paz “. Para Petro, su inversión debería ser de 1.000 millones de dólares anuales por los próximos 20 años, los cuales serían transversales a la política de paz total y a la protección del medioambiente, especialmente del Amazonas, zona en la que se ha detectado la siembra de coca.

“La paz de Colombia está ligada al cambio de política antidrogas, incluso de los Estados Unidos, y el cambio de política antidrogas, tratándose de la hoja de coca, tiene que ver con la selva amazónica; así que hay un puente conceptual muy interesante, que esperamos genere una sinergia entre los Estados Unidos y nosotros, en la perspectiva de construir una paz total en Colombia”, sostuvo el presidente Petro.

Presidente Gustavo Petro y John Kerry, enviado Especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático. - Foto: Presidencia

De la misma manera, el mandatario colombiano del Pacto Histórico, previo a su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se llevará a cabo el martes 20 de septiembre en Nueva York, dio a conocer que la conversación con Kerry también giró en torno a la lucha en contra del cambio climático.

“Con el esfuerzo de un gran fondo multilateral, mundial, para salvar la selva, podemos financiar la paz de Colombia; la financiación de esta estrategia sería del orden de 1.000 millones de dólares anuales, enfatizó Petro.

También dejó claro en su declaración: “Eso tendría que ser del orden, en el caso de la selva amazónica, porción colombiana, de las selvas del Chocó, de las selvas del Catatumbo, del orden de los 1.000 millones de dólares anuales, durante un lapso que debería contemplar 20 años, el ciclo de la revitalización de la selva”.

“Ese esfuerzo mundial puede ser financiado, fácilmente, por el hecho de que todas las empresas del mundo ya tienen que compensar sus emisiones de gases efecto invernadero con gastos en las esponjas que subsumen los gases efecto invernadero y la selva amazónica es una, es decir, la opción de hacerlo es posible”, recalcó.

Para ese objetivo, el jefe de Estado señaló que se debe vincular a las fuerzas sociales y armadas que en la actualidad están afectando este pulmón del mundo, con el fin de que aporten a positivo y ayuden a revitalizar la selva amazónica.

Férrea defensa a la paz total

Cabe recordar que tras su llegada a la ciudad de Nueva York, para asistir esta semana a la Asamblea General de la ONU, el presidente de la República, Gustavo Petro, entregó declaraciones a medios de comunicación, en las que realizó una férrea defensa a los contactos que integrantes de su gobierno están haciendo con el jefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, para que pueda ingresar en la política de la paz total.

El Presidente @petrogustavo se reunió con los miembros de @USChamber; allí indicó que Colombia puede combinar dos modelos de producción agrícola en la denominada Altillanura, para enfrentar el hambre en el país y exportar alimentos al mundo. pic.twitter.com/YbTW7HUuT6 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 19, 2022

El mandatario colombiano del Pacto Histórico, en medio de la agenda de trabajo que está desarrollando en Nueva York de cara a la Asamblea General de la ONU, indicó que la búsqueda de la paz siempre ha generado una crítica en Colombia.

Presidente Petro responde a cuestionamientos sobre acercamientos con líderes de la 'Segunda Marquetalia' - Foto: Javier Barragán / Revista Semana

Así mismo, manifestó que el objetivo de la paz total frente al tema específico que se abordó de Iván Márquez es que todos los colombianos abandonen el camino de las armas.

“La paz siempre será criticada, no he escuchado en algún momento de la historia de Colombia, en donde yo haya podido ser parte, que no se critique la paz“, señaló el mandatario, y agregó que “lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”.

Sin embargo, revuelo generó en el país la información que se conoció el pasado 14 de septiembre, revelada por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien indicó en entrevista con Yamid Amat que Iván Márquez se encuentra aún con vida y que desde el gobierno de Petro han tenido acercamientos con él y la Segunda Marquetalia para llegar a una reducción al máximo de la violencia.

Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. - Foto:

“Podemos afirmar que él (Márquez) es uno de los que ha enviado los mensajes y que hay un grupo de ellos que directamente se acercan a este diálogo de exploración de las posibilidades de un diálogo hacia la paz”, indicó el funcionario de la Presidencia de la República en ese momento.

Dijo que Márquez está entre “enfermo” y “convaleciente”, y explicó que no ha hablado directamente con él, pero sí con personas cercanas a su círculo.

Frente a esto, Rueda reveló que él mismo ha tenido encuentros con el estado mayor central de las Farc, lo que se conoce comúnmente como las Disidencias de las Farc, y también él mismo ha tenido un acercamiento con la Segunda Marquetalia.

“La Segunda Marquetalia ha manifestado su disposición a hacer parte de la paz total”, detalló por último el funcionario.