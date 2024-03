Presidente Petro pidió a Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general, “abrir un campo normativo” para dar paso a “sometimientos colectivos”

Una revelación hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en la sesión de Gobierno con el Pueblo, que se llevó a cabo este miércoles 20 de marzo, en Tierralta, en el departamento de Córdoba.

El jefe de Estado aseguró que le pidió a Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general, que abra un campo normativo, que permita aplicar un sometimiento colectivo de estructuras criminales, como el caso del Clan del Golfo.

“Por eso la negociación no es Clan del Golfo y el Gobierno, en un primer momento lo puede ser, pero en la realidad de la vida la negociación real es Clan del Golfo como organización colectiva”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Además, dijo en su intervención: “Y este es un cambio en las normas que depende de la nueva fiscal general de la nación, a la que le he solicitado abra campo normativo, pues al final, tiene que ser una negociación entre la organización delictiva y la Fiscalía, la fiscal General de la Nación que es nueva como fiscal, estos procedimientos no han existido en Colombia”.

“En Colombia han existido procedimientos de que llaman de sometimiento a la justicia individual con la Fiscalía, aquí tenemos un procedimiento nuevo dependerá de ellos el éxito una negociación con el gobierno para transformar el territorio donde se mueven para que se vuelva más próspero para que pueda haber una actividad de toda la gente que integra esas agrupaciones legal”, dijo.

Presidente Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo | Foto: Presidencia

También señaló: “Importantes desde el punto de vista de los ingresos pero la negociación jurídica, que su estatus jurídico personal va a depender de la de la Fiscalía General de la Nación y de la justicia en general, son dos mesas y el otro elemento nuevo es, negocian en colectivo no individualmente es toda la organización, esto no solo si lo podemos construir no solamente será Clan del Golfo, sino que podría quedar abierta a todas las organizaciones delictivas que quieran un acogimiento en la justicia que no, pues es la represión del estado el estado no puede permitir el delito”.

Petro dijo ‘sí’ a diálogos de paz con el Clan del Golfo, pero le pidió dejar el narcotráfico: “No para vernos cara de bobos”

Cabe señalar, que en una agenda regional que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en Apartadó, Antioquia, el mandatario colombiano hizo referencia directa a un eventual diálogo de paz con el Clan del Golfo.

El jefe de Estado dijo que está dispuesto a negociar, pero con varias condiciones, una de ellas que ese grupo armado al margen de la ley deje la actividad criminal del narcotráfico y la trata de migrantes.

De la misma manera, el presidente afirmó que el Clan del Golfo no le va a ver “la cara de bobo” al Gobierno, recordando que un diálogo debe ser por la vía jurídica de sometimiento.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Clan del Golfo, ¿quiere sentarse con el Gobierno nacional a hablar, vamos a hablar de paz? Bueno, entonces yo pongo unas condiciones dada la experiencia, porque al perro no lo capan dos veces. Primero tienen que pensar antes que sentarse con el Gobierno”, sostuvo Petro.

Avanzó en el mensaje ante la población de Apartadó: “Yo no digo que no. Yo le he pedido a la nueva fiscal general de la Nación que hablemos, nombres son los mismos, de acogimiento colectivo a la justicia. Es decir, que ya no individuos, sino organizaciones colectivas, puedan negociar unas condiciones políticas para su región”.

“Sí, yo creo que tienen derecho a decir, pues si nacieron aquí, como cualquier ciudadano de aquí o de cualquier otro lado, tienen derecho a pensar y a decir qué quieren de su territorio. Pero también una negociación jurídica, y esa no es conmigo. Esa es con la Fiscalía General de la Nación”, expresó Petro.

También dijo: “La fiscal tiene la propuesta, ella todavía no se ha posesionado, luego ya veremos qué piensa. Esto ha sido atacado desde Néstor Humberto Martínez. Yo quiero que exista”.

“¿Por qué? Y creo que usted, gobernador, también lo pronunció hace poco. Porque yo sí creo que se puede negociar. Pero previamente esa organización tiene que tener muy claro, muy claro, que no se entra a negociar con el Gobierno para duplicar el narcotráfico, sino para acabarlo, para acabarlo”, anotó el mandatario colombiano.

Además, detalló: “O sea, tiene que pensar qué se negociaría, llamémoslo así jurídicamente, qué caminos podrían abrir la justicia colombiana y el Gobierno, de tal manera que ese tipo de organización dejara de ser delictiva. ¿Cuál? Yo lo pongo sobre la mesa. ¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos? El de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo. Hablamos. Si están dispuestos, hablamos. Pero no para vernos cara de bobos, para hablar seriamente de eso”.

“Porque a mí me interesa más la verdad. Lo puse en la entrevista hoy. La justicia alrededor de la verdad, para que la verdad restaure y para que, a partir de ahí, nos reconciliemos todos y todas, que vengarme o que tirar bombas o dejar que las economías ilícitas aumenten, llevándonos más y más a la violencia”, puntualizó.