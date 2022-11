Presidente Petro pidió no acelerar el encendido de turbinas de Hidroituango: “el río no se deja contener, miren el peligro”

El presidente de la República, Gustavo Petro agudizó su discurso sobre la megaobra de Hidroituango y de nuevo hizo un urgente llamado para que las autoridades de Medellín no aceleren el encendido de las turbinas, sin que antes se evalúen todos los riesgos que se pueden presentar.

Además, el jefe de Estado, quien ha estado siguiendo minuciosamente el desarrollo del megaproyecto, aseguró de manera directa que existe un altísimo riesgo por la activación de la hidroeléctrica para la comunidad que vive cerca.

En el análisis que hizo el mandatario colombiano de lo que rodea Hidroituango y su propia ingeniería, señaló que el río por naturaleza tiene una fuerza considerable que impide que se pueda contener, por ejemplo, con una muralla.

“Cuando hacemos la muralla, creemos que contenemos el río. El río no se deja contener. El agua es más poderosa que la ingeniería. Miren lo que pasó en Hidroituango, que es la obra de ingeniería más grande que se ha hecho en Colombia. Miren el peligro. Peligro que está ahí”, sostuvo Petro al término de un Puesto de Mando Unificado (PMU).

Hace varios días, el presidente Gustavo Petro mostró una vez más, su preocupación por la megaobra de Hidroituango y su puesta en funcionamiento frente a las repercusiones que se puedan presentar con la población en riesgo por la injerencia de la hidroeléctrica.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano pidió, en esa ocasión, de manera inmediata que sea evacuada la población que pueda estar en riesgo en la zona de impacto de Hidroituango, antes de que se prendan las turbinas de la megaobra.

El jefe de Estado, en el mensaje que publicó en sus redes sociales, destacó que las autoridades deben garantizar la vida antes que cualquier cosa.

“Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal. En el gobierno del cambio por la vida es primero la vida”, trinó Gustavo Petro.

Incertidumbre con Hidroituango

A pocos días de vencerse el plazo por la Creg para la entrada en operación de las primeras unidades del proyecto Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que muy probablemente no entren a funcionar antes del 30 de noviembre, a pesar, de que las pruebas que han hecho han salido exitosas.

Añadió, que responderán a la Creg en una nueva carta para dar a conocer los avances de los últimos años, con el fin de que puedan extender el plazo y sobre todo que no cobren la multa millonaria de 192 millones de dólares.

Quintero destacó que el megaproyecto recibió una inversión de cinco billones de pesos, de manera que se pudieran solventar todas las garantías en pro del funcionamiento de la central, así como la seguridad de las comunidades aledañas.

“Hay que decir que esta no es la misma EPM que tumbó a Hidroituango. Esta tiene gente nueva, con un set de valores nuevos, hay una responsabilidad nueva. Desde el día uno dijimos que no íbamos a ahorrar ni un centavo en la protección de la gente. Nos hemos gastado cinco billones de pesos, me habría gustado gastar esa plata en la ciudad, en la gente, tapando huecos o haciendo mil cosas que necesita la ciudad, pero no, se gastó para que esa represa pudiera funcionar, y faltan por gastarse otros cinco billones de pesos, de la irresponsabilidad, del daño que se cometió en el pasado”, referenció el alcalde en Vicky en Semana.