Presidente Petro prometió que no ordenará el cierre de las clínicas privadas y reveló que el nuevo sistema de salud será mixto

El presidente de la República Gustavo Petro reveló detalles de la reforma a la salud que radicó su Gobierno este lunes 13 de febrero en el Congreso, la cual según explicó, tendrá un espíritu mixto público-privado en el que convivirán las empresas prestadoras de salud (EPS) con los hospitales públicos.

En su declaración, el mandatario colombiano prometió que dentro del nuevo sistema de salud que se aplicará en Colombia, una vez que se apruebe el proyecto de ley en el Congreso, no ordenará al cierre de las clínicas privadas.

“Si este proyecto se vuelve ley, habrá aseguramiento privado, pueden haber Centros de Atención Prioritaria (CAPS) privados, pero en el ordenamiento territorial no vamos a cerrar clínicas privadas, vamos a fortalecer el talento humano”, sostuvo Petro.

Radicación de la reforma a la salud.

Y agregó en su intervención en la Plaza de Armas en la Casa de Nariño: “Un hospital es una fuerza humana, habría esos aseguramientos, pero el dinero público es y será manejado por lo público, y eso serán los aspectos clave para evitar la enfermedad”.

Radicación de la reforma a la salud.

También realizó una reflexión sobre las vacunas y el sistema de salud: “Le he dicho a la OMS que las vacunas no son mercancías cuando la pandemia asalta la humanidad, no estamos negando que haya mercancías o que haya utilidades o que los médicos tengan buen salario o que una clínica pueda crecer, lo que no queremos es que la salud se organice como un mercado, como la plaza de mercado”.

En medio de una fuerte polémica que se ha desatado en el país por el revolcón que aplicará el Gobierno nacional del Pacto Histórico sobre el sistema actual de salud, el presidente Gustavo Petro radicó la iniciativa para su discusión en el Congreso de la República, la cual empezará su tránsito en la Cámara de Representantes.

Radicación de la reforma a la salud.

El mandatario colombiano, en un discurso que dio este lunes 13 de febrero en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, la cual abrió sus puertas a la ciudadanía para que participaran del evento, aseguró que la intención de la nueva reforma a la salud es lograr una atención prioritaria para las personas más vulnerables, focalizada en la prevención de enfermedades y detección temprana para salvar vidas.

Radicación proyecto reforma a la salud.

El Gobierno nacional reveló que otro de los pilares que integra la iniciativa es el fortalecimiento del sistema de atención primaria en salud, el cual busca –según el nuevo esquema de salud– robustecer el fundamento de un modelo preventivo y predictivo, pero que “permita la atención de los pacientes en los niveles de complejidad de las redes integrales e integradas de servicios en salud”.

Presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud Carolina Corcho.

A renglón seguido, la reforma tiene como objetivo fortalecer los hospitales públicos, “no como empresas, sino como instituciones de salud del Estado, cuyo objetivo no es la rentabilidad financiera, sino la rentabilidad social”, explicó el Gobierno nacional.

“No vamos a destruir el sistema de salud, vamos a construir sobre lo construido”: ministra Carolina Corcho

Previo a la radicación de la reforma a la salud, la ministra Carolina Corcho, de manera sorpresiva, moderó su postura sobre esa crucial iniciativa y reveló los primeros detalles del proyecto de ley.

Radicación proyecto reforma a la salud, ministra de Salud Carolina Corcho.

Esto, en el contexto de que antes la alta funcionaria expresó una polémica frase: “Las EPS no curan, las EPS facturan”.

Ministra Carolina Corcho aumenta polémica y, a lo Shakira, reta a críticos: "Las EPS no curan, facturan".

Este lunes 13 de febrero, Corcho aseguró que la intención que tiene el Gobierno nacional, por orden del presidente Gustavo Petro, es construir sobre lo construido, tesis que contradice las declaraciones previas que en su momento dio la ministra de Salud, a partir de las cuales la señalaron de activista.

De la misma manera, en diálogo con la emisora de la Presidencia, la ministra Carolina Corcho desmintió que la reforma a la salud entregue de manera directa recursos para alcaldes o gobernadores para garantizar el servicio de salud.

Radicación proyecto reforma a la salud, presidente Gustavo Petro.

“No se van a entregar los recursos a los gobernadores o alcaldes, no vamos a destruir el actual sistema de salud, aquí vamos a construir sobre lo construido, vamos a coger lo mejor que tenga el sistema de salud”, indicó Carolina Corcho.

La jefa de la cartera agregó: “No vamos a estatizar el sistema, aquí se van a requerir las capacidades del sector privado de salud en sus clínicas, en sus hospitales; lo que pasa es que inclusive va a mejorar las condiciones del sector privado, pero se les va a pagar de manera directa”.

“Las evoluciones de los sistemas de salud son normales y no tienen por qué afectar la prestación del servicio, son cambios normales y el período de transición es normal, para hacer los cambios de manera gradual, es algo que debe quedar claro”, subrayó.

Reforma a la salud: Francia Márquez dice que el modelo cubano “es el camino que necesitamos en Colombia”

Francia Márquez, quien se encuentra en Cuba en la inauguración de la feria del libro, lanzó una serie de elogios al modelo de salud de la isla y aseguró que Colombia debería tomar ese camino.

“Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Esto no va a ser fácil”, comenzó diciendo.

Radicación proyecto reforma a la salud, vicepresidenta Francia Márquez y ministra de Salud Carolina Corcho.

“Se está proponiendo quitarle el negocio a la elite, a sector privados, que volvieron la salud una mercancía y no un derecho fundamental”, agregó.

La vicepresidenta habló con entusiasmo de seguir lo que se hace en la isla. “Yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en el sistema de salud, lograr que en Cuba se formen los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y el camino de lo que necesitamos en Colombia”, dijo.

Habló también de que el modelo de salud preventivo debe ser la apuesta que debe tener el país. Las declaraciones de Márquez caen en un momento en que el Gobierno buscaba abrir espacios de diálogo con las EPS, y había asegurado que no buscaba eliminar las compañías privadas del modelo de salud, sino integrarlas a una nueva propuesta.