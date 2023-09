Presidente Petro realizó particular declaración sobre la inmigración: “no me veo yo con un látigo pegándole a los inmigrantes”

Uno de los fenómenos que tiene en alerta a las autoridades en Colombia es la inmigración, panorama que abordó este jueves, 28 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizando una particular declaración sobre esa situación que, conforme pasan los días, sigue creciendo en el país.

“Se me ha propuesto detener casi que a la fuerza la inmigración. No me veo yo con un látigo pegándole a los inmigrantes que cruzan por nuestro territorio tratando de impedir que lleguen a los Estados Unidos”, sostuvo Petro.