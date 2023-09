Presidente Petro pidió a su Gobierno dejar el “balbuceo” y asumir de frente la discusión contra el petróleo y el carbón

“¿Por qué no se va a dar un acuerdo con el gobierno? A mí me da la impresión que mi gobierno existe, es porque es un balbuceo en relación con asumir esta discusión de frente, asumirla, entonces vamos a vivir del carbón y el petróleo cuando sabemos que la humanidad está en peligro, vamos a vivir en un mundo aislado en el contexto mundial que nos dice que Colombia no puede seguir en ese escenario”, sostuvo Petro.