Presidente Petro se despachó contra el transporte público en Bogotá: “va a devorar la ciudad”. Dijo que discutirá el tema con Galán

Calienta motores la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pese a que aún no hay fecha definida de manera oficial, el mandatario colombiano empezó a mencionar el tan esperado encuentro.

Y añadió en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “En la conversación con el alcalde electo buscaré tratar este tema. Mantengo mi propuesta de una financiación diferente del transporte masivo que no se base en pasajes”.

¿Por qué Petro no se ha reunido con Galán? Santos y Duque recibieron a Peñalosa y Claudia López un día después de ganar la Alcaldía

Van pasando los días y el presidente de la República, Gustavo Petro, aún no se reúne con el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la Casa de Nariño , situación que empieza a generar preocupación por la trascendencia de ese encuentro para el futuro de proyectos clave para la capital del país como la primera línea del metro.

Galán completa varias semanas como alcalde electo de Bogotá y aun el presidente Petro no se ha reunido con él, pero sí le lanzó la primera pulla sobre la primera línea del Metro de Bogotá.

En ese sentido, el mandatario colombiano no pasó por alto una declaración que dio Galán al término de un encuentro que sostuvo con la saliente alcaldesa Claudia López, donde pidió “respetuosamente” al Gobierno nacional no replantear el diseño original del metro.

“Qué tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo ha hecho. Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la alcaldesa, pero después nos insultó por acoger su propuesta”, publicó Petro hace varios días en su cuenta personal de X.