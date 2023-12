Presidente Petro se despachó en la COP28: “Hitler está golpeando las puertas de los hogares de clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar”

También alertó: “Por eso el capital fósil ya no quiere los discursos, que siempre fueron hipócritas, de democracia, de valores humanos, de derecho internacional. No le importa la vida de los pueblos que no consumen carbono. Entre el niño que muere bajo la bomba y el capital del sionismo, el capital fósil abraza siempre al sionista y no salvará al niño bajo las bombas”.