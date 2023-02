Presidente Petro ‘se paró en la raya’ y reveló los ‘inamovibles’ para discusión en el Congreso de polémica reforma a la salud

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro de alto nivel con la bancada del partido Verde en la Casa de Nariño, en donde se abordaron dos temas cruciales para su Gobierno: el Plan Nacional de Desarrollo y la polémica reforma a la salud.

La senadora Angélica Lozano, al término del encuentro con el mandatario colombiano, reveló los que serían los ‘inamovibles’ que tiene el jefe de Estado sobre la discusión que va a tener la reforma a la salud en el Congreso de la República.

“Sobre la reforma a la salud, el presidente Petro puso de presente los ejes estructurales para él innegociables y lo que él espera (presidente Petro) que tenga curso en el Congreso de la República”, sostuvo Lozano.

Y añadió en una declaración en la Casa de Nariño: “Los innegociables son el sistema preventivo de salud, el sistema localizado en cada municipio del país y el tarifario único”.

Presidente Gustavo Petro se despachó contra las EPS, las acusó de quebrar los hospitales por malos manejos financieros

El presidente de la República arrancó la semana con fuertes pullas a las empresas prestadoras de salud (EPS), al acusarlas que ser las responsases de la quiebra de hospitales en Colombia, como consecuencia, según el mandatario colombiano, de un pésimo manejo financiero.

Petro encendió nuevamente la polémica por medio de su cuenta de Twitter, señalando que las EPS también perjudicaron el sector laboral de la salud, llevándola a una pauperización; de la misma manera, el jefe de Estado realizó una férrea defensa a la reforma a la salud que radicó su Gobierno en el Congreso el pasado 13 de febrero.

“Uno de los mayores aportes de la reforma a la salud, después de establecer un fuerte sistema de atención primaria y prevención, que reduce en el tiempo los costos de la salud, es el sistema nacional tarifario único en la Adres”, trinó Petro.

El mandatario colombiano también señaló en otro mensaje: “El sistema tarifario único, que se perfeccionará con una Adres más capaz, permite que no se quiebren hospitales y mejore la condición salarial de la fuerza laboral de la salud”.

“En manos de las EPS llevó a la quiebra de hospitales, la integración vertical y la pauperización laboral”, concluyó Petro en su cuenta de Twitter.

Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro, arremete contra Roy Barreras por criticar a la ministra de Salud, Carolina Corcho

Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro y que forma parte del Pacto Histórico, se pronunció sobre los últimos comentarios del senador Roy Barreras sobre la reforma a la salud. De acuerdo con el parlamentario, la ministra es “arrogante, activista y radical”, calificativos que han desatado una tormenta en la bancada de Gobierno.

Por esto, la colectividad expresó su preocupación por las críticas contra la ministra Carolina Corcho, especialmente viniendo desde el mismo Pacto Histórico.

“Observa con preocupación la feroz resistencia que desde los gremios, los medios, algunos partidos políticos, especialmente los de oposición, inclusive algunos militantes de los partidos y movimientos integrantes del Pacto Histórico con responsabilidades políticas, han ejercido contra la reforma a la salud que presentó a consideración del Congreso de la República la doctora Carolina Corcho, ministra de Salud, desde mucho antes de ser publicado el texto y a pesar de haber sido socializado con técnicos, políticos, administradores y medios”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el partido, las críticas que se han emitido carecen de “justificación legítima” y se inspiran en “los intereses económicos que revisten las opiniones de quienes hicieron de la salud un negocio y no un derecho”.

“En 30 años no fueron promotores de la salud, sino de la enfermedad para poder integrarse verticalmente y recibir más dineros públicos, no prestar un eficiente servicio y enriquecer vulgarmente a sus accionistas”, agregó el comunicado.

Señalan que la reforma ya se encuentra en manos del Congreso de la República para la discusión, recalcando que se trata de una propuesta de campaña del Pacto Histórico, tanto para el Legislativo como para la Presidencia.

“Responde a la oferta electoral tanto de quienes aspiraron a las curules del Congreso por el Pacto Histórico como del candidato y hoy presidente Gustavo Petro Urrego, y no obedece a un capricho ni ‘alimenta una reforma revanchista’, como han señalado desde la Presidencia del Congreso”, dice el documento, en referencia a Barreras.

Además, aseguran que los señalamientos de los diferentes sectores contra la ministra Corcho “obedecen a una estrategia concebida desde el neoliberalismo, que se niega a reconocer que su política privatizadora y de culto al capital especulativo fracasó y aún no responde por el descalabro y, además, se niega a la posibilidad de que el gobierno progresista que eligió el pueblo colombiano realice las reformas”.

Finalmente, la colectividad reitera su respaldo incondicional al presidente Gustavo Petro y a las reformas sociales. Además, lo extiende a la ministra Carolina Corcho.

“Se solidariza con su gestión y coraje por defenderla. Cuente usted, señora ministra, con su partido”, concluyó el comunicado.

Gustavo Bolívar dice que Roy Barreras se debe declarar “impedido” con respecto a la salud

En Vicky en SEMANA, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar salió en defensa de la jefe de la cartera de Salud. El excongresista, quien es cercano al presidente Gustavo Petro, dijo que Barreras tiene que declararse impedido en la reforma a la salud porque en el pasado lo financiaron las EPS.

“Estuve investigando y Roy tiene intereses en el sector de la salud. Entonces, ¿por qué no se declara al menos impedido (...) si él en el pasado fue financiado por las EPS? No ahora, pero en el pasado sí. Porque ya han aparecido los artículos de prensa. ¿Por qué no se declara impedido? Porque se nota que también, así como él dice que la ministra está ‘ideologizada’, pues a él también se le nota el interés y eso no es sano para la democracia y sobre todo él, que va a conducir ese debate en el Congreso”, dijo puntualmente Bolívar en Vicky en SEMANA.

En tal sentido, Bolívar fue enfático en decir que no veía imparcialidad, cuando en últimas será Roy Barreras, presidente del Congreso, quien deberá estar al frente del debate de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

“Roy ha estado en el tema de la salud desde hace mucho tiempo. Si uno ha tenido intereses en esos sectores, por qué el debate se reduce a minimizar la actuación de una ministra, a tratarla mal en público y no dar este debate con altura. Y dice: ‘mire, sí tengo intereses’. Simplemente, mencionarlo y apartarse”, insistió Bolívar, quien también dijo en Vicky en SEMANA que el Pacto Histórico no recibió dinero de las EPS.