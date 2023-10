Presidente Petro volvió a caer en una ‘fake news’ sobre información errada de votos en Bogotá; la Registraduría aclaró todo

Vuelve y juega, el presidente de la República Gustavo Petro cayó en una fake news. E n esta ocasión, posteó una información errada sobre votos en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá , no es la primera vez que el mandatario colombiano comparte información en sus redes sociales que es falsa.

El presidente Gustavo Petro cayó en noticias falsas; esta vez difundió la muerte de un premio nobel de Economía

Hace varios días, Petro reposteó una publicación de una cuenta que no está verificada y que responde al usuario Claudia Goldin, quien supuestamente estaba informando sobre la muerte del reconocido economista y premio nobel de Economía, Amartya Sen.

Gustavo Bolívar no aguantó más y llamó a los colombianos masoquistas y cómplices: “Colombia aún no está preparada para la política decente”

El excandidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien había reconocido su derrota en las pasadas elecciones del 29 de octubre y no se había manifestado nuevamente sobre el tema, publicó un trino en el que ‘culpa al país’ por el resultado nacional de la jornada electoral.

El exsenador aprovechó la popularidad de su cuenta de X y replicó un trino en el que, según él, le critican que no puede llegar a ocupar un puesto de elección popular si no tiene alianzas de dudosa procedencia. Según él mismo destaca, Colombia no está lista “para la política decente”.