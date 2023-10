Gustavo Bolívar no aguantó más y llamó a los colombianos masoquistas y cómplices: “Colombia aún no está preparada para la política decente”

El excandidato por el Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien había reconocido su derrota en las pasadas elecciones del 29 de octubre y no se había manifestado nuevamente sobre el tema, publicó un trino donde ‘culpa al país’ por el resultado nacional de la jornada elector

Además, el exsenador aprovechó la popularidad de su cuenta de X y publicó un trino donde, según él, le critican que no puede llegar a ocupar un puesto de elección popular si no tiene alianzas de dudosa procedencia, por lo que él mismo destaca Colombia no está lista “para la política decente”.