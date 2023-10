Estos son los alfiles del Pacto Histórico que recibieron un castigo en las urnas en las diferentes regiones

Lo que ocurrió en las elecciones regionales de este domingo no solo es una cachetada al movimiento político del presidente Gustavo Petro, sino que desveló una tendencia: la mayoría de sus candidatos representativos fueron derrotados por amplia ventaja.

Las principales alcaldías y gobernaciones del país quedaron en manos de representantes de la centroderecha colombiana. En el caso de Bogotá, el segundo cargo público más importante del país, el ganador fue Carlos Fernando Galán y el gran perdedor fue Gustavo Bolívar, de quien se creía podría disputar una segunda vuelta, pero no le alcanzó ni para el segundo lugar.

Bolívar había hablado de lo que venía con mucho entusiasmo. “La idea es ganar en primera vuelta, lo mínimo es pasar a la segunda vuelta. Estamos esperando entre 800.000 y un millón de votos. La situación no es fácil y toca seguir trabajando hasta el último segundo”, apuntó el excongresista en horas de la mañana, luego de ejercer el voto.

No solo no ganó en primera, sino que quedó tercero, detrás de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Dane se convirtió en un fenómeno electoral en esta jornada. “Reconozco que hubiera querido quedar de segundo, que era la proyección que tenía. No tengo problema en reconocer (a Oviedo)”. En sus palabras, Oviedo le mandó duras críticas al Gobierno. Aseguró, por ejemplo, que el deseo del presidente de ideologizar los temas más estructurales le estaba haciendo mucho daño al país.