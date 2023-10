Atención: presidente Petro anunció que acata y respeta el resultado de las elecciones de alcaldes y gobernadores

En la intervención que duró más de seis minutos en la Casa de Nariño, el jefe de Estado, aseguró que no se presentaron fallas eléctricas ni ataques de grupos criminales contra la infraestructura.

Y agregó el mandatario colombiano: “No hubo fallas eléctricas ni ataques a la infraestructura eléctrica, no hubo muertos ni heridos, ni ningún enfrentamiento armado. Hoy hubo un día de paz en Colombia”.

Gustavo Petro pierde en casi todo el país y Mario Alcocer, el primo de Verónica, también es derrotado en Sucre

“Presidente Petro, no es momento de más odio”: Federico Gutiérrez habla como nuevo alcalde de Medellín

“Presidente Petro, no es momento de más odio, no es momento de más divisiones, no es momento de seguir dividiendo a nuestro país”, señaló en medio de su discurso, y agregó: “Es el momento, presidente Petro, de que entienda que tiene que convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas para recibir un nuevo rumbo de su gobierno por el bien del país”.