Jóvenes se molestaron porque Petro se retiró de evento. “Aquí no se trata del que más grite”, les reprendió Francia Márquez

El plenario de los líderes juveniles tenía como objetivo que el Gobierno escuchara los reclamos de esta población que ha sido una de las comunidades priorizadas dentro de su agenda, per o el presidente Petro no se quedó durante todo el evento y, por el contrario, dejó a la vicepresidenta y al viceministro presidiendo la cita con los jóvenes.

Márquez decidió tomar el micrófono y llamó la atención de los asistentes, diciéndoles que: “Voy a hacer un llamado. Creo que los hemos escuchado y voy a tomarme la palabra para concluir esta intervención. Aquí no se trata del que más grite, creo que no es así como podemos construir, y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando y no es irrespetando al presidente”.