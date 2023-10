Esta fue la destemplada reacción del director de la SAE, Daniel Rojas, ante estruendosa derrota del petrismo: “Hoy celebra la corrupción”

Desde las toldas del Pacto Histórico reaccionaron a la victoria de Carlos Fernando Galán en la capital, y no de la mejor manera.

Uno de los que se desató en la red social X, antes Twitter, fue el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, quien, a juzgar por su publicación, no quedó muy contento con la derrota de Gustavo Bolívar en Bogotá, candidato que se vio relegado al tercer lugar, por debajo del vencedor galán y de la revelación de la contienda, Juan Daniel Oviedo.

“Hay que decirlo, a Bogotá le gusta el modelo Peñalosa. Pero nuestro anhelo de justicia no puede detenerse, hasta el final debemos insistir por la decencia y la dignidad , hoy celebra la corrupción, pero nuestro deber revolucionario nos llama a levantarnos y persistir, al pueblo jamás podemos dejarlo solo”, fue el mensaje publicado por Medellín en su perfil de X.

Sus palabras, evidentemente, dejan ver el disgusto por la contundente victoria de Galán en Bogotá y por la estrepitosa derrota de Bolívar, candidato que no logró recoger los votos que obtuvo su jefe político, el presidente Petro, en las pasadas elecciones presidenciales.

Gustavo Bolívar reconoció su derrota y la victoria de Galán

Gustavo Bolívar no pudo agrupar el capital político que Petro logró en las pasadas elecciones presidenciales en Bogotá. | Foto: Esteban Vega La Rotta

Bolívar había hablado de lo que venía con mucho entusiasmo. “La idea es ganar en primera vuelta, lo mínimo es pasar a la segunda vuelta. Estamos esperando entre 800.000 y un millón de votos. La situación no es fácil y toca seguir trabajando hasta el último segundo ”, apuntó el excongresista en horas de la mañana, luego de ejercer el voto.

No solo no ganó en primera, sino que quedó tercero, detrás de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Dane se convirtió en un fenómeno electoral en esta jornada: “Reconozco que hubiera querido quedar de segundo, que era la proyección que tenía. No tengo problema en reconocer (a Oviedo)”.