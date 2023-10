¿Tormenta a la vista? Petro deberá gobernar con reconocidos contradictores que ganaron de forma contundentes las principales alcaldías del país

“Estos resultados son un revés para la imagen política de Gustavo Petro y para la representación de su liderazgo a nivel nacional. Conociendo un poco la personalidad megalómana del presidente, este va a transitar por dos fases, una de negación en los primeros meses y otra de aceptación, pero finalmente su megalomanía va a llevarlo a que entierre un proyecto político. Así, vamos a tener un presidente de negación en los primeros meses, después será un poco reflexivo, pero ya en 2024 volveremos a ver un mandatario radical, que no escucha”, aseguró el analista y consultor político Carlos Andrés Arias.

¿Lucha capital?

“Si no nos apoyamos, será muy difícil salir de la tormenta que se avecina”: Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá

Galán ha advertido de manera tajante que “el metro no lo define Petro ni el presidente de China, sino Bogotá”, pero pareciera que el presidente no dará su brazo a torcer y ha puntualizado que el “nuevo alcalde debe revisar con el Gobierno el futuro del metro”. Incluso, desde China se atrevió a afirmar que el Ejecutivo pagaría el ciento por ciento de la primera línea si hay un tramo subterráneo y hasta propuso la posibilidad de un plebiscito.

Pulso paisa

Federico Gutiérrez, contrincante de Petro en las pasadas elecciones presidenciales, ganó la alcaldía de Medellín con una diferencia arrasadora sobre Juan Carlos Upegui, respaldado por el exalcalde Daniel Quintero, el cual ha mostrado abiertamente afinidad con el Pacto Histórico. Así, la capital de Antioquia, con Fico al mando, se convertirá en la ciudad de mayor oposición al Gobierno, dado que no es un secreto que la relación entre Gutiérrez y Petro está más que fracturada.

El nuevo alcalde de Medellín no ha escatimado esfuerzos en mostrar reparos a la política de paz total del Gobierno nacional y ha responsabilizado al presidente Petro de la ola de inseguridad y criminalidad que afecta a varias regiones del país.

Fico Gutiérrez tras ganar la Alcaldía de Medellín: “Quiero agradecerle a Álvaro Uribe Vélez porque sabe que es un momento de unión y no de desunión”

Federico Gutiérrez también ha mostrado su rechazo en contra del Gobierno Petro por la drástica reducción de recursos que tuvo Medellín y el departamento de Antioquia en el presupuesto general. A pesar de estas constantes rencillas, Gutiérrez ha anunciado que, de su parte, espera tener una buena relación con el presidente Petro. No obstante, ha subrayado que sería “un chantaje” si el Gobierno decide seguir con el recorte de recursos.

¿Qué está en juego en la Costa?

Cambio de frente

La bendición en Bucaramanga

El nuevo alcalde de Bucaramanga no duda en tildar de “nefasto” el Gobierno Petro y en mostrar su rechazo a propuestas como pagarles un millón de pesos a los jóvenes para no matar. Beltrán ha puntualizado, además, que “incentivar el delito no es el camino”. En ese orden de ideas, la relación entre ambos mandatarios se muestra infructuosa.