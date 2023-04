“Presidente, sea serio. Suelte el Twitter y gobierne”, duro llamado desde el Partido Liberal a Gustavo Petro

El jefe de Estado no viene en buenos términos con el expresidente César Gaviria.

El presidente Gustavo Petro definitivamente cazó pelea con el Partido Liberal. Prácticamente no pasa un día en el que no haya un encontronazo y la discusión se calienta cada vez más.

Las diferencias entre Petro y el sector oficialista del Partido Liberal, liderado por el expresidente César Gaviria, se agudizaron luego de las advertencias lanzadas por el exmandatario a los congresistas de su bancada que voten a favor la reforma a la salud.

El exmandatario ha sido uno de los más grandes opositores a la reforma a la salud y esta semana anunció sanciones contra los liberales que decidieron apoyar al Gobierno, en contravía de las decisiones del partido.

La situación generó una enorme controversia. Petro, sin tapujos y de manera directa, alertó que si el expresidente Gaviria sigue vulnerando los derechos políticos en contra de los integrantes de su colectividad, elevará el caso a instancias internacionales.

En medio de esa difícil coyuntura, el presidente compartió este jueves una caricatura que muestra a Gaviria con los pantalones abajo, un bastón y un cinturón en la mano preguntando enfurecido: ¿quién está apoyando las petrorreformas? El presidente la puso en su Twitter con un irónico mensaje: “Moderados”.

Este gesto, como era de esperarse, no cayó bien en los congresistas liberales cercanos a Gaviria.

Uno de los más molestos fue el representante por Antioquia, Julián Peinado, quien le pidió al jefe de Estado que “suelte el Twitter” y que “sea serio”.

¿Y en qué anda el presidente de Colombia, el jefe de Estado? Presidente, ¡sea serio! Suelte el Twitter y gobierne. ¿No le parece que tiene mucho por hacer?”, dijo Peinado.

Mientras 240 mil niños no reciben los alimentos del PAE. Aumenta el índice de inseguridad en las principales ciudades de Colombia. Aumenta secuestro un 120%. Los guerrilleros hacen política con armas. El dólar está disparado. La gente está aguantando hambre por la inflación que… https://t.co/q7sYZPrOPg — Julián Peinado (@JulianPeinadoR) April 27, 2023

El congresista aseguró, además, que mientras el mandatario se la pasa en Twitter, “240 mil niños no reciben los alimentos del PAE. Aumenta el índice de inseguridad en las principales ciudades de Colombia. Aumenta el secuestro un 120 %. Los guerrilleros hacen política con armas. El dólar está disparado. La gente está aguantando hambre por la inflación que está en las nubes”.

Disidencias

No obstante, esta postura de Peinado no es homogénea en los liberales. Hay un importante sector de al menos 18 parlamentarios que no están de acuerdo con las directrices de Gaviria.

De hecho, estos congresistas acudieron a una cena en la noche de este miércoles, 26 de abril, presidida por Gustavo Petro.

El encuentro, según le contó una fuente a este medio, fue a las 8:00 p. m. y asistió la jefe del gabinete, Laura Sarabia; el exministro del Interior, Alfonso Prada, y el ex alto consejero para las regiones y ahora ministro de la Política, Luis Fernando Velasco.

Desde la campaña presidencial, Velasco, quien es liberal, agrupó a los disidentes de su partido en contra de César Gaviria y los llevó a donde Petro.

“Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer, no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma”, expresaron los 18 de 33 congresistas de la colectividad en la carta que redactaron y firmaron después de la cena.

Los congresistas citaron en el documento a una reunión que se realizó el 11 de abril de este año con la bancada de la Cámara de Representantes, en la que se decidió “discutir de manera libre y abierta el contenido de la reforma a la salud”.

“En esa bancada no se decidió ni acordó que los congresistas votaran de una u otra manera, y por eso estamos convencidos de no ir en contravía de los estatutos del Partido Liberal y/o ley de bancadas al consultar el sentido del voto con nuestra conciencia y convicciones”, concluyeron los dirigentes.

A los representantes que firmaron la carta, entre ellos Olga Beatriz González, Jezmi Barraza, Andrés Calle, Carlos Ardila, Álvaro Rueda y Flora Perdomo, entre otros, no les gustó el tono amenazante de Gaviria, quien fue enfático en advertir: “Se aplicarán las sanciones que contemplan los estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados, que incurren en violación de normas definidas como de bancada. También se sancionará a quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones”.