“Profunda equivocación”: presidente Petro arremete contra la procuradora, quien dijo que “la paz no está por encima de la Constitución”

El presidente de la República, Gustavo Petro, no guardó silencio y, por el contrario, arremetió contra la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, quien en una fuerte declaración indicó que “la paz no está por encima de la Constitución”, frente a la discusión sobre la petición de suspender las órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo y de Los Pachenca.

El mandatario colombiano lanzó varias pullas en contra de Cabello Blanco al señalar que la funcionaria del Ministerio Publicó “se equivoca”, frente a la política de ‘paz total’ que viene liderando el Gobierno nacional con el acercamiento con varias estructuras criminales.

“Una profunda equivocación, porque quien ordena la paz como un derecho fundamental es la Constitución de Colombia, todos los funcionarios públicos, incluido ella (Margarita Cabello Blanco) e, incluido yo, debemos obedecer la Constitución”, sostuvo Petro.

Margarita Cabello, procuradora general - Foto: Juan Carlos Sierra

Y agregó: “La Constitución nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía, ¿o es que se nos olvidó el artículo 22 de la Constitución? De tanto hacer guerras y discursos guerreristas, a los que estamos acostumbrados a las últimas décadas, se nos olvidó que el artículo 22 ordena la paz, como un derecho fundamental”.

“La paz no puede estar por encima de la Constitución. Tal y como lo expresé en su momento con respecto a los voceros de paz de la primera línea, cuando se les levantaron las medidas de aseguramiento por una funcionaria que no era competente, hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del fiscal general de la nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y Los Pachenca solicitada por el Gobierno por cuanto, como él lo dijo (el fiscal general), no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos”, anotó en su momento Cabello Blanco.

Fiscalía en SEMANA vuelve y le dice no a Petro

El pasado viernes 13 de enero, SEMANA reveló que la Fiscalía General de la Nación se negó a suspender las órdenes de captura y a dejar en libertad a 16 peligrosos criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca.

En un documento de siete páginas, firmado por la vicefiscal Martha Mancera, el ente investigador le dice al comisionado de Paz, Danilo Rueda: “La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”.

Danilo Rueda, alto comisionado para la paz - Foto: Guillermo Torres /Semana

A propósito de este tema, la vicefiscal general de la nación, Martha Mancera, dio detalles en Vicky en Semana sobre la negativa de parte del ente investigador para suspender dichas órdenes de captura y, de paso, dejar en libertad a los criminales en mención.

“Es importante que los colombianos puedan entender la situación jurídica. El tema no es que nosotros como Fiscalía General de la Nación no estemos de acuerdo con la paz, el señor fiscal general lo ha dicho en todos los espacios, acompañamos el proceso de paz y todas las estrategias, pero con las leyes claras”, aseveró Mancera.

Procuradora Margarita Cabello y presidente Gustavo Petro. - Foto: Cortesía Procuraduría

En ese sentido, la vicefiscal insistió en que es la Constitución Política el lineamiento de todas las leyes que se van expidiendo en Colombia. “La que regula todo lo que tiene que ver con la ‘paz total’ del presidente es la ley 2272 de 2022; esa ley determina tres grandes escenarios, y uno no puede perder de vista los lineamientos constitucionales y legales para la toma de decisiones de cada una de esas tres estructuras”, comentó.

A renglón seguido, la funcionaria expuso los tres escenarios planteados. Así mismo, aclaró por qué la Fiscalía decidió negar la solicitud hecha por el comisionado de paz para levantar las órdenes de captura con fines de extradición para integrantes de determinados grupos al margen de la ley.

1. Grupos armados organizados al margen de la ley: “los que tienen carácter político, es decir, aquellas organizaciones armadas que están infringiendo el último título del Código Penal que tiene que ver contra el régimen constitucional. Históricamente, el presidente le da condición de estatus político, lo que denominamos nosotros al ELN y hoy se los dio a las disidencias”.

2. Grupos armados organizados: “(...) ¿cuál es el tratamiento con ellos para llegar a la ‘paz total’? Ahí vienen varias de las situaciones que no están claras. Al no ser claro, la Constitución indica que se debe tomar una decisión ―no que en derecho corresponda―. Que en la Constitución corresponda con los lineamientos del Tribunal de Cierre (...). Para el tema del acercamiento a los diálogos para el sometimiento debe haber una ley de sometimiento; si no existe, la gran pregunta es: ¿quiénes van a ser los destinatarios?”

3. Estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto: “estas dos últimas fueron las que hicieron que nosotros no pudiéramos suspender las órdenes de captura porque no hay las condiciones legales y constitucionales”.