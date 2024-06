Puja verde por la Presidencia de la Cámara: tres nombres tienen en juego independencia del Congreso en año clave para el Gobierno

Si la bancada verde de la Cámara no define cuál de los tres caminos tomar, podría sucederles lo mismo que ocurrió durante la elección de la Presidencia del Senado de Iván Name: los verdes pusieron tres candidaturas a consideración del recinto (Angélica Lozano, Inti Asprilla y Name) y terminó imponiéndose el candidato que prefería la oposición (el senador Name).