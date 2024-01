¿Pulla a Gustavo Bolívar? Roy Barreras arremetió contra las narconovelas: “Destruyen todo esfuerzo de posicionar nuestro país y sus maravillas”

El embajador no atribuyó su comentario a ningún escritor en particular, salvo a la propia campaña promocional que está teniendo la serie Griselda por Reino Unido y otros países de Europa, pero sus críticas a los productos de entretenimiento basados en el narcotráfico suscitaron la reacción del propio Gustavo Bolívar, quien ha sido su aliado, pero también su rival político.