“Recuerdo a un niño que lloraba todas las noches porque las Farc lo habían reclutado”: Ingrid Betancourt está lista para contarle a la JEP lo que sabe del reclutamiento de menores

Este martes 13 de diciembre, la Justicia Especial para la Paz (JEP), confirmó que llamará a declarar voluntariamente a 8 ex ecuestrados de las Farc sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de ese grupo armado. Entre ellos, aparece la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien permaneció en manos de ese grupo armado durante más de seis años.

La colombo-francesa, quien permanece en París de vacaciones de fin de año, le dijo a SEMANA que, aunque no ha sido notificada por el tribunal, está dispuesta a acudir a la justicia a contar todos los detalles de los menores de edad que brindaron seguridad en los campamentos donde ella permaneció retenida en medio de la selva.

“No he recibido la comunicación oficial de la JEP, pero vi por la prensa que solicitaban testimonios de varios secuestrados. Yo aportaría a la verdad, es un compromiso por la paz”, destacó la exsecuestrada. “Fui testigo de niños guardias en la guerrilla menores de edad, niños de 9 años hasta los 17, todos con fusil, armamento, entrenamiento”, destacó.

Recordó a un niño indígena guerrillero de 13 años que en las noches lloraba casi en silencio. “Yo lo oía y me desvelada, yo dormía muy poco. Recuerdo que conversé con él y me narró cómo lo habían seleccionado arbitrariamente de su comunidad indígena, cómo lo habían sacado de allá, cómo su mamá lloraba, mientras él pedía que no se lo fueran a llevar”, narró Betancourt a esta revista. El joven- dijo- llevaba 3 años en las Farc “y lloraba todas las noches, decía que lo único que quería era volver a ver a su mamá”.

Betancourt tiene un rosario de casos de niños en su memoria. “Castigaban a los niños como a cualquier guerrillero. No importaba la edad. Los ponían a hacer trincheras, trabajos duros”, precisó.

Un pequeño de 9 años, a quien llamaban Mono Liso, “no solo era cruel sino sexualmente traumatizado, es decir, tenía unos comportamientos muy complicados. Cuando se le reportaba al comandante de las Farc, él no hacía nada”, expresó Betancourt.

El niño tenía comportamientos morbosos, se desnudaba en medio de los secuestrados, se exhibía delante de sus compañeras y en ocasiones, se sobrepasaba con sus compañeras. Lo preocupante era que el menor de edad que había sido reclutado portaba fusil. “Era muy extraño ver a un niño de esa edad con ese tipo de comportamientos. Muy complicado”, expresó la colombo-francesa.

Además, el menor de edad era violento. En un momento de furia- según la narración de Betancourt- le disparó a escasos metros al coronel Raimundo Malagón. El momento fue tensionante. En el campamento todos guardaron silencio después del estallido de la ráfaga. “Le mandó un rafagazo a Malagón, pero no lo impactó”, expresó.

En las Farc- de acuerdo con Betancourt- les exigían a los niños esconder su edad en público. “Ellos les decían a los pequeños que dijeran que tenían 18 años. Yo siempre les preguntaba: ¿cuántos años tienes? Y me respondían, 17 y cumpliré 18 el año entrante. Yo les decía: ‘olvídate, no tienes 18 años, tienes 8, 9 años’. Había un entrenamiento para mentir”, precisó.

Ingrid Betancourt tiene historias para narrarle a la JEP. Lo mismo que Óscar Tulio Lizcano, Sigifredo López Tobón, Consuelo González de Perdomo, Raimundo Malagón, Alán Jara, entre otros, convocados por la justicia transicional.