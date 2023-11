Reforma a la salud: piden que el proyecto sea retirado del Congreso. La reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe será clave, esto es lo que está pasando

La reforma a la salud no ha logrado avanzar en el Congreso, lo que ha generado una gran incertidumbre en el sector. El Gobierno de Gustavo Petro perdió las mayorías tras las elecciones regionales y, desde entonces, la oposición ha conseguido, en por lo menos cuatro debates consecutivos, aplazarlos por falta de quorum.

La oposición se ha salido en varias ocasiones de la plenaria con el argumento de que no quieren que se vote en bloque los artículos más sensibles. En el último debate, que se llevó a cabo esta semana, le hicieron un fuerte reclamo al presidente de la Cámara, Andrés Calle, porque supuestamente no estaba dando “garantías”.

Hasta el momento se han aprobado 78 artículos en total; sin embargo, falta discutir varios de los más sensibles. Uno de ellos es el 42, con el que se podría escoger a dedo los directores de los hospitales públicos. Incluso, el mismo presidente Petro se mostró en contra de esta idea.

“Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección”, afirmó el mandatario.La representante Jennifer Pedraza denunció en SEMANA que supuestamente el petrismo estaría buscando acuerdos a puerta cerrada con el Partido de la U y el Partido Liberal para que las EPS obtengan beneficios y así destrabar la reforma.

En el congreso de Gestarsalud, líderes de este sector manifestaron que hay incertidumbre por lo que pueda pasar con el sistema. Piden que se retire la reforma. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“El Gobierno se presenta como el enemigo de las EPS, pero respalda y defiende un acuerdo con los partidos tradicionales, para darles entre 3,5 y 5 billones de pesos”, aseguró la congresista del partido Dignidad y Compromiso.

Ante el estancamiento de la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro invitó al Centro Democrático a la Casa de Nariño a una reunión que se dará el próximo miércoles a puerta cerrada. Inicialmente, varios de los congresistas del uribismo le dijeron que no a Petro; no obstante, el expresidente Álvaro Uribe, el principal líder del partido, abrió la posibilidad de conversar con el mandatario. Uribe ya ha demostrado que no tiene problema en sentarse con Petro, su máximo contradictor político, y conversar a pesar de las diferencias que han existido entre ambos.

Según contó el expresidente Uribe, junto al representante Andrés Forero, de esa bancada, aceptaron la reunión porque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llamó al exmandatario para reiterarle la invitación. “Le expresaremos nuestras razones de oposición a la reforma”. Uribe aclaró que esperan que en el transcurso de las conversaciones no avance el proyecto.

SEMANA conoció que los representantes del uribismo quieren sentarse a escuchar el planteamiento del mandatario, pero que no están dispuestos a hacer concesiones sobre el proyecto para aprobar lo que quiere Petro.

Los debates de la reforma a la salud han sido candentes. | Foto: Esteban Vega La Rotta

En la reunión también estarán representantes de usuarios y pacientes del sistema de salud para que le expliquen al presidente Petro por qué tienen fuertes críticas en contra de la iniciativa. Allí estarán Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca; Gustavo Campillo, de Pacientes Colombia; Gloria Quiceno, presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas; Andrés Vecino, experto en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, y Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina.

“Esperamos que el presidente tenga una actitud de escucha y reconciliación, y que planteemos la posibilidad de retirar el proyecto del trámite legislativo y podamos llegar a una mejor propuesta de unas reformas que son necesarias, pero que no tienen que acabar con todo”, le dijo Campillo a SEMANA.

Aunque se invitó a congresistas de otros sectores que también se han opuesto a la reforma a la salud, entre ellas Julia Miranda, SEMANA conoció que la congresista del Nuevo Liberalismo desistió de estar presente en el cónclave de la reforma a la salud.

Por su parte, el senador Antonio Correa, del Partido de la U, propuso que se pueda convocar a más congresistas de distintas bancadas al encuentro con Petro.

En medio del debate político ha llamado la atención la oposición que han hecho al proyecto el trío de congresistas de centroizquierda que apoyaron a Petro en la segunda vuelta presidencial, pero que hoy lo cuestionan fuertemente.

Catherine Juvinao es una de las congresistas que más le ha hecho frente al proyecto de reforma a la salud. | Foto: Prensa Catherine Juvinao

Las representantes Catherine Juvinao y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, han hecho ese frente. Mientras tanto, otros congresistas de la Alianza Verde más cercanos a Petro están buscando la manera de encontrar salidas al proyecto. En medio de todo ese panorama, el jueves y el viernes 16 y 17 de noviembre se reunieron los principales líderes del sector salud en el congreso de Gestarsalud en Cartagena, donde el tema principal fue la reforma y la incertidumbre que ha causado el estancamiento del debate político del futuro del sistema.

Líderes de pacientes, EPS, entre otros, dicen que están preocupados porque al día de hoy no saben qué va a pasar. Según dijo Jaime González, presidente de Coosalud, “es peor estar en una incertidumbre que tener cualquier tipo de reforma. Ahora, si la reforma no está alineada con los intereses que nosotros tenemos, que es poder dar un servicio óptimo, garantizar la representación del usuario y darle una rentabilidad a la empresa para que siga funcionando, simplemente no estaremos de acuerdo”, aseguró.

Para las EPS, en una reforma a la salud debe ser claro el papel que tendrán. No se oponen a que vayan a tener funciones como gestoras de salud; sin embargo, consideran que aún no está claro cuál será su rol. Lo que piden es que se mantenga el aseguramiento de los pacientes y que haya rentabilidad, porque como cualquier empresa deben tener una liquidez necesaria para funcionar y prestar el servicio.

Una de las principales conclusiones del congreso de Gestarsalud, más allá de la incertidumbre en el sector, es que se debe retirar la reforma a la salud y volver a barajar de nuevo. Así lo plantearon varias voces de expertos. Incluso, esa será la principal idea con la que llegará la oposición y los representantes de diversos sectores al encuentro de esta semana con Petro.

Senador Miguel Uribe dice que no es optimista de la reunión de Álvaro Uribe con Gustavo petro. | Foto: Miguel Uribe.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, le dijo a SEMANA que no es optimista de la reunión que tiene su bancada con Petro en los próximos días porque el mandatario no sabe escuchar.

“Gustavo Petro no sabe reconocer errores, no acepta críticas y no hace concesiones, solo impone sus tesis. El problema de fondo es que Gustavo Petro se sienta a hablar con los diferentes sectores, pero no escucha. Gustavo Petro prácticamente ha recurrido a este café con el expresidente Uribe como una necesidad, no como un acto de grandeza”, afirmó el senador de oposición, que también estuvo en el plantón que se convocó esta semana frente al Ministerio de Salud en contra de la reforma.

En el congreso en Cartagena, el exministro de Salud Augusto Galán, como vocero del Pacto por una Mejor Salud, que reúne a varias asociaciones, exministros, entre otros, hizo un claro llamado: retirar el proyecto.

“Invitamos al Gobierno Nacional, a los partidos políticos y al Congreso de la República a suspender su trámite, revisar sus objetivos y elaborar un texto mediante un diálogo amplio y con participación real y efectiva de la sociedad civil”, aseguraron.