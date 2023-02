“Renuncio al Ministerio de Educación por razones de ‘salud’”: el irónico mensaje de Alejandro Gaviria

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, continuó con su estilo irónico para referirse a su salida del Gobierno de Gustavo Petro, un hecho que se veía venir desde las últimas semanas cuando el académico empezó a cuestionar la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho, uno de los temas banderas de la actual administración.

Horas después de que fue despedido de la Casa de Nariño, y luego de producirse la alocución del presidente Petro, Gaviria aprovechó su cuenta de Instagram para desahogarse, pero con ironía. “Mi esposa me dicta, yo escribo. Renuncio al Ministerio de Educación por razones de salud. Dejemos así”, dijo el exministro de Educación.

Gaviria no esconde que su salida obedece por oponerse a la reforma a la salud del gobierno.

De hecho, aunque el presidente Gustavo Petro se tragó el primer sapo de la filtración de sus primeras líneas rojas sobre la reforma, un tema que fue discutido en un encuentro de ministros, no lo hizo en esta oportunidad cuando el país conoció un documento de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; la de Agricultura, Cecilia López; y el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, donde coincidían en que el texto, como estaba redactado el proyecto, no era viable financieramente.

En alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro sacó al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. - Foto: Presidencia de la República

Ese episodio molestó al alto Gobierno y tuvo que tomar decisiones. Algunos asesores del presidente Gustavo Petro le insistieron en la necesidad de renunciar a Gaviria y de paso enviar un mensaje de liderazgo porque actualmente él y su reforma a la salud estaban siendo cuestionadas por su propio equipo de trabajo.

Mientras tanto, el ministro, que se volvió incómodo, pretendió sostenerse y seguir dando la pelea desde adentro del gabinete; pero fue insostenible.

Este lunes 27 de febrero, la secretaria general del Palacio, Laura Sarabia, lo citó a la Casa de Nariño y allí, personalmente, el presidente le notificó la noticia.

Él, quien permanecía con su carta de renuncia desde hace varias semanas en su maleta, dio las gracias y se retiró. Minutos después se produjo la alocución del mandatario, donde confirmó la noticia.

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria,; ministra de Agricultura, Cecilia López y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, los tres que se oponen a la reforma a la salud. - Foto: Fotografías oficiales de los respectivos ministerios.

“Agradezco a Gustavo Petro la invitación a hacer parte de su Gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles”, escribió Gaviria en su cuenta personal de Twitter.

Y agregó en otro mensaje: “Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeros del ministerio. Les deseo muchos éxitos a la ministra Aurora Vergara en todo lo que viene, en especial en la reforma a la Ley 30 que veníamos trabajando en equipo y con entusiasmo”.

¿Cuál será el futuro de Alejandro Gaviria? Lo más posible es la academia, al menos por ahora. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Tras este episodio, a Gaviria le han recordado una entrevista que concedió en plena campaña presidencial cuando él era precandidato. “Yo le puedo describir como va a ser el Gobierno de Petro ¿Quiere que se lo explique?... El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno y Petro comienza a tuitear como loco y, básicamente, ese es el conflicto que se crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo a su entrevistador.

Ese presagio se cumplió y Gaviria fue uno de sus protagonistas.

Por ahora se desconoce cuál será la suerte del exministro, pero claramente no podrá medirse en las elecciones regionales de octubre porque estaría inhabilitado. Lo más posible es que regrese a la academia, al menos por ahora.

Alejandro Gaviria se pronunció tras su salida del Ministerio de Educación: “Seguiré opinando con libertad”

El presidente de la República dio a conocer que Alejandro Gaviria salió de su cargo en el Ministerio de Educación, en medio de una profunda tensión que se desató en el Gobierno nacional por las críticas que lanzó sobre la reforma a la salud.

El mandatario nombró como jefe de la cartera a Aurora Vergara, quien cumplía las funciones de viceministra. “Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, (que) con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social”, manifestó.

“He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo, como presidente de la República, seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas”, agregó el jefe de Estado.

Aurora Vergara Viceministra de Educación Superior

En ese sentido, el ahora exministro Gaviria, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció sobre lo sucedido. En primera instancia, agradeció la invitación del presidente Petro de hacer parte de su Gobierno. Acto seguido, recalcó que sus opiniones siempre tuvieron un propósito constructivo. Gaviria también indicó que seguirá opinando con libertad, con el objetivo de que Colombia tenga las mejores reformas posibles.

La decisión del mandatario ha traído la reacción de varias figuras políticas. La mayoría lamenta la salida del experimentado exministro, destacando su labor desde adentro para que se llevaran a cabo modificaciones a la reforma.

Uno de los primeros en reaccionar fue el representante Andrés Forero, del Centro Democrático: “La salida de Alejandro Gaviria hace pensar que la reunión de hoy de Gustavo Petro con los jefes de partidos es solo una distracción y que el presidente insistirá en su inconveniente e improvisada reforma de salud. Crece la radicalización y se premia al activismo sobre lo técnico”.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde y cercana al Gobierno, resaltó el valor de Gaviria en el gabinete. “Pierde el país y el Gobierno con la salida de Alejandro Gaviria”, manifestó la congresista en Twitter.

Por otro lado, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, aseguró que se trata de un “mal mensaje” del presidente Gustavo Petro.

“Mal mensaje de Petro al sacar a Alejandro Gaviria por haber hecho críticas a reforma de la salud. No aceptar posiciones distintas dentro de su gabinete llevará a que Petro y sus ministros cometan muchos más errores. Todos los ministros quedan notificados: no pueden disentir”, manifestó en Twitter.

Alejandro Carlos Chacón, senador del Partido Liberal, fue contundente con su crítica al presidente por el retiro de Alejandro Gaviria. Incluso, recuerda lo que ocurrió en la Alcaldía de Bogotá del ahora primer mandatario.

“Un Gobierno que empieza, pero que nos acostumbra, desde la Alcaldía de Bogotá, a que los ministros, el gabinete, se cambia rápidamente cuando no funciona o cuando no se quiere un ministro en el poder. Yo creería que pierde el país con la salida de Alejandro Gaviria, un gran ministro, un hombre que sabe de educación y sabe del país, pero sus críticas constantes a miembros del gabinete le pasan su factura”, señaló.

La representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, opinó sobre la forma en la que retiraron a los ministros. “¡Inadmisible que los ministros tengan que enterarse por televisión de su despido! Sería bueno que nos explicaran si cada vez que un funcionario no esté de acuerdo con el presidente o con alguna reforma, lo van a sacar. La inestabilidad del gabinete no es positiva”, publicó en la red social.