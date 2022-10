Estos son los detalles de los temas cruciales que hablaron Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, tras la renuncia al Senado del ingeniero

Una hora y 15 minutos duró la reunión en la Casa de Nariño entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el senador Rodolfo Hernández. Al término de ese encuentro, que se dio luego de conocerse la carta de renuncia que radicó el ingeniero en el Congreso, insistió que no se robó un solo peso, haciendo referencia al proceso penal que se adelanta en su contra.

En esa declaración que dio Hernández, recordó que Petro llegó a la Presidencia de la República pese a que estuvo implicado en procesos que en definitiva salieron a su favor.

Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia tenía previsto escuchar el pasado 27 de noviembre en versión libre al excandidato presidencial y congresista Rodolfo Hernández por el escándalo de Vitalogic.

La cita estaba programada para las 9:30 a. m. en el despacho del magistrado Marco Rueda, pero se aplazó porque Hernández presentó excusa. La nueva fecha la definirá un magistrado auxiliar asignado al expediente.

“Nada de eso (del proceso penal) en definitiva lo dirán los jueces, yo respeto lo que digan los jueces, lo único que les digo es que no me robé un peso, no me robé un peso; el presidente también estuvo implicado (y) sin embargo salió todo el proceso a favor”, sostuvo Hernández.

Gustavo Petro acercó a su más duro rival para llegar a la Casa de Nariño: Rodolfo Hernández, quien no hará oposición.

Y agregó en su intervención: “Estar en el servicio público es aceptar todo lo que pueda pasar en el desarrollo del mismo, mi conciencia está limpia”.

Por otro lado, confirmó que luego de presentar su dimisión al Senado de la República estará en el Legislativo hasta el 25 de octubre, fecha en la que según el ingeniero definirá su futuro político, sobre si aspirará o no a la Gobernación de Santander.

Proceso penal

El que aún es congresista, ya que la carta de renuncia será sometida a votación, tendrá que dar cara, en una nueva fecha que definirá la Corte Suprema, por su presunta participación en el contrato que superó los 336 millones de pesos, que supuestamente fue direccionado por él en su condición de alcalde para la época de la firma.

No obstante, con la renuncia al Senado, esto generaría que ya no tuviera vigente su fuero parlamentario y que su caso sea asumido en la etapa investigativa por la justicia ordinaria, a manos de la Fiscalía General de la Nación.

El caso

El domingo 16 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Rodolfo Hernández Suárez, a otros cinco excolaboradores de su administración y a un contratista, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.

Trascendió que en la audiencia virtual ante el juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, un fiscal de la Seccional Santander señaló que el exmandatario Rodolfo Hernández, quien ejerció el cargo en el período 2016-2019, habría intervenido para direccionar el Contrato de Consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo con el material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitalogic.

Por las supuestas irregularidades identificadas en el citado contrato, cuyo valor ascendió a 336 millones de pesos, el exalcalde de Bucaramanga y ahora congresista tendrá que entregar las explicaciones debidas del caso.

Por último, la Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los exfuncionarios de Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab): José Manuel Barrera, exgerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, exdirector jurídico; Abelardo Durán Leiva, exsubgerente técnico y operativo; Abigail León, exsubdirectora administrativa y financiera, y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. Estas personas fueron vinculadas por el ente acusador por delitos como: falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

.