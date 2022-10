La molestia de Rodolfo Hernández cuando le preguntaron por su salida del Congreso

El santandereano aseguró que no tiene la experiencia para estar en el Senado.

A pocos días de retirarse oficialmente del Congreso de la República, el santandereano Rodolfo Hernández radicó un proyecto de reforma a la Ley 80, conocida como Ley de contratación, el cual pretendía explicar en qué consistía en el programa radial ‘Mañanas Blu’; sin embargo, la entrevista se salió de control y el espacio informativo terminó en controversia.

La entrevista dirigida por el periodista Néstor Morales inició con normalidad, en términos de cordialidad. El comunicador comenzó diciéndole a Hernández, a quien llamó “Rodolfo el breve”, que contara qué proyecto contra la corrupción había presentado en los tres meses que llevaba en el Senado.

“Ayer a las 10:00 a. m., dejamos radicada en la Secretaría del Senado una modificación, doctor Néstor, a lo que es el estatuto de contratación que es la Ley 80. Tengo entendido que lleva más de 30 años y seguramente se expidió con la mejor intención, pero a través del recorrido se empezó a distorsionar la intención que tenía el Senado en representación de la sociedad para mirar cómo se contrataba en Colombia”, responde, entre otras cosas, el excandidato presidencial Hernández.

Tras explicar cuál es el propósito del proyecto, el periodista le contrapregunta al exalcalde de Bucaramanga que por qué no se queda a defenderlo si asegura que es tan bueno, teniendo en cuenta que la reforma fue presentada, luego de anunciar la salida del Congreso. ¿Hasta cuándo está de senador?, dice Morales.

Aunque Rodolfo Hernández aseguró que aún no tiene establecida la fecha oficial de su retiro del Senado, la decisión ya es un hecho. Y justo tras esa pregunta comenzó la controversia entre el piedecuestano y el equipo de Mañanas Blu.

Así mismo, el senador afirmó sentirse “en el lugar equivocado”, pues él no estaba buscando un puesto en el Congreso. “Yo estaba buscando era lo que yo sé hacer, no seré el mejor, pero sí tengo experiencia y conocimiento en lo que es la administración (...) no tengo la formación ni la experiencia para estar en la Comisión Primera”, expresó Hernández en el programa.

Luego, otro periodista le dice a Rodolfo: “Senador Hernández, ¿por qué no hizo esa reflexión antes de posesionarse?, ¿por qué tuvo que esperar hacer todo el ‘show’ para luego de unas semanas salir por la puerta de atrás?

“No he hecho ningún show, simplemente de buena fe, yo pensé que podía servir en eso. El ‘show’ lo haría y una estafa para los colombianos sería comprometerme a quedarme a que me paguen un sueldo que, a propósito, lo estoy entregando en Bucaramanga”, refutó Hernández.

La respuesta del congresista al parecer no terminó de convencer al periodista, quien le dijo que era una payasada y falta de seriedad con todos los votantes que estuvieron a su favor. La conversación subió de tono y Hernández optó por abandonar la entrevista.

“Me da pena, pero me retiro, no me dejan hablar, es el criterio de ustedes, quieren es bravearme. Yo ya he resistido eso, muchas gracias por la invitación, ese no era el objetivo”, dijo Hernández, antes de terminar la entrevista.