“Santos solapado y mentiroso”: Álvaro Uribe arremetió contra el exmandatario por información sobre falsos positivos

El expresidente Álvaro Uribe arremetió en contra de Juan Manuel Santos. “Santos solapado y mentiroso, según De La Calle me excluyó de la JEP para ‘protegerme por falsos positivos’. Recordará el mentiroso que solamente en octubre de 2008 me llevaron un informe sobre militares presuntos responsables. Por mi iniciativa, a las 7 horas los desvinculé”, aseguró el exmandatario.

En esas declaraciones, exmilitares reconocieron haber participado de estos hechos. Uno de ellos fue el mayor Yair Leandro Rodríguez, exintegrante del BCG No. 26 ‘Arhuacos’. “El señor Edinson Alexánder Lizcano Hurtado no era ningún guerrillero, por el contrario era un hombre trabajador, de hogar, el cual trabajaba para darle mucho bienestar, para sacar la familia adelante. Hoy la vida me ha dado la oportunidad de estar frente a ustedes, y por eso les digo que estoy muy arrepentido de que esto haya sucedido. Él no debería haber sido asesinado tan cruelmente, y aparte de todo le pido perdón también a mi madre”, dijo el exmilitar.