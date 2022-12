“Se concreta la dictadura petrista”: Jaime Arizabaleta, sobre caos en encuentro de jóvenes en Medellín

Luego de que el encuentro de los consejeros de juventud en Medellín estuviera marcado por el caos, las redes sociales han estado inundadas de diferentes reacciones en lo que algunos califican como un “desorden”.

El encuentro estuvo marcado por la indignación, luego de que se denunciaran varios casos de intoxicados por la comida que se entregó desde los organizadores del evento.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado y columnista Jaime Arizabaleta arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro por la manera en que se desarrolló el encuentro. “Así sacaron a los jóvenes del Centro Democrático del encuentro de Nacional de Juventudes en la ciudad de Medellín. Se concreta la dictadura petrista, lamentable”, mencionó al compartir uno de los videos que evidencian choques entre los asistentes.

Así sacaron a los jóvenes del Centro Democrático del encuentro de Nacional de Juventudes en la ciudad de Medellín



Se concreta la dictadura Petrista, lamentable



pic.twitter.com/sA4p775Qoj — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) December 17, 2022

Por su parte, el vocero nacional de juventudes del Centro Democrático, Santiago Serna (y quien aparece en una de las discusiones registradas), aseguró que “la izquierda” sentía molestia por la presencia de opositores.

De igual manera, cuestionó la denominación de “gestores de paz”, en alusión a los enfrentamientos registrados.

“Estamos en el Encuentro Nacional de Juventudes en Medellín. Una vez más comprobamos aquí que a la izquierda le estorba la oposición. Acabaron de sacarnos a patadas porque supuestamente un miembro de la primera línea nos identificó por los hechos ocurridos en Cali hace más de un año cuando, según ellos, nosotros violamos sus derechos por no dejarlos protestar, mientras que son ellos quienes acabaron con nuestras vidas y nuestras propiedades”, aseveró.

“Los jóvenes de oposición nunca pusimos la bandera de Colombia al revés, no hemos quemado policías, no hemos torturado, no hemos destruido nada. Mientras ellos incendiaban todo, nosotros estudiábamos y trabajábamos para sacar la cara por el país. #GestoresDeLibertad”, agregó Serna.

A la izquierda le incomoda la presencia de la oposición. Así nos tratan en Medellín a los representantes del Centro Democrático quienes dicen ser “gestores de paz”. @PGN_COL @ColombiaJoven pic.twitter.com/8pUcymBvRe — Santiago Serna Ospina (@SantiagoSernaOs) December 17, 2022

Entre tanto, este sábado en horas de la noche, la Consejería Presidencial para la Juventud-Colombia Joven, aseguró que se habían superado “satisfactoriamente” las dificultades de salud de algunos participantes en el evento. También enfatizó en que la capital antioqueña había presenciado una intención creativa y de construcción por parte de la población.

¡Estamos modo Encuentro Nacional de Juventud! 🤩☝️



📢 Superadas satisfactoriamente las dificultades de salud de algunos jóvenes participantes del encuentro, #Medellín es testigo del poder creativo y las ganas de construcción de la juventud colombiana 🇨🇴 pic.twitter.com/N5CeKfm2tY — Colombia Joven (@ColombiaJoven) December 17, 2022

Sin embargo, las tensiones estuvieron centradas también en la consejera Presidencial de la Juventud, Gabriela Posso. En uno de los clips se puede escuchar a un grupo de personas pidiendo su renuncia por los errores que se registraron en la logística.

En conversación con SEMANA, Brandon Aragón, uno de los consejeros, denunció condiciones precarias en la alimentación y hospedaje que habrían derivado en desmayos y malestar entre varios asistentes por presunta intoxicación. “Ha habido comidas en las que de verdad ha sido tenaz. Hace como dos horas nos trajeron una hamburguesa de almuerzo, las carnes medio crudas, otras quemadas”, dijo.

En su defensa y la del evento, Posso se pronunció a través de su cuenta de Twitter explicando lo que, a su juicio, había ocurrido y “desmintiendo” algunas afirmaciones.

“Ante las informaciones falsas que circulan sobre el Encuentro Nacional de Juventud. (...) El precio de las hamburguesas es de $15.000 pesos, no de $88.000 como algunos han afirmado. Los jóvenes se están alojando en el sector de Provenza, en el corazón turístico de Medellín y que ha sido destacado, entre muchas ciudades del mundo, por reconocidas revistas, como Time Out”, aseguró.

Algunos jovenes presentaron síntomas de deshidratación, náuseas y fuertes dolores de cabeza que no están asociados al consumo de alimentos durante el evento. Pese a esto, fueron atendidos de manera inmediata, pues, garantizamos atención médica oportuna durante el evento. pic.twitter.com/WOzBvg0251 — Gabriela Posso Restrepo (@GabrielaPossoR) December 17, 2022

En cuanto a los inconvenientes sanitarios, Posso señaló que “algunos presentaron síntomas de deshidratación, náuseas y fuertes dolores de cabeza” que no estaban vinculados con el evento. “Pese a esto, fueron atendidos de manera inmediata, pues, garantizamos atención médica oportuna durante el evento”, añadió.

Entre tanto, un comunicado divulgado por Colombia Joven destaca la instalación de la Mesa de Concertación entre el Consejo Nacional de Juventud, la Plataforma Nacional de Juventud, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Medellín y otros para atender todos los casos y hechos presentados en el evento, con el fin de que no vuelvan a suceder.