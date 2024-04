Se destapa ‘testigo estrella’ de la firma de criptomonedas contra la campaña de Petro. Revela detalles del encuentro con Ricardo Roa y se refiere a Francia Márquez

El aporte, que sumaría más de 3.000 millones de pesos, no fue reportado a Cuentas Claras y amenaza con poner a los directivos de la campaña petrista contra las cuerdas. Petro se habría beneficiado de una “gran estafa”, como dijo el propio Hernández, actualmente en una prisión en Medellín. Allí permanece tras ser imputado por lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros. Hernández reafirmó su encuentro con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, en febrero de 2022, en un restaurante en Bogotá.

El abogado penalista Víctor Muñoz, quien defiende a Hernández, dijo que su cliente le contó que Roa vio con buenos ojos el proyecto en medio de la charla en el restaurante en la capital del país . “Les dijo: listo, me interesa, porque la idea, entre otras, era llegarles a personas de escasos recursos económicos que no tienen un sistema bancarizado”, contó Muñoz. La declaración ya la tiene la Fiscalía.

¿A cambio qué piden?, le preguntó Sebastián Betancourt a Roa. El entonces gerente, según narró Muñoz basado en lo que le confesó Hernández, habló de poner el avión que la empresa había comprado por medio de Sadi SAS a disposición de la campaña. Es decir, el aporte fue en especie.Hernández le aclaró a SEMANA: “El avión no se entregó a la campaña presidencial, se puso a disposición de la contienda para que fuera usado por el entonces candidato Gustavo Petro”.

¿Tiene más pruebas de la entrega del avión a la campaña del líder del Pacto Histórico? “Reitero, no se entregó ningún avión a la campaña Petro, se puso a disposición para que fuera usado por la campaña como parte de un aporte en especie. Es decir, el aporte fue la utilización del avión o los viajes que se hicieron”, respondió Hernández. Y añadió: “Tengo los documentos y pruebas de los pagos de esos viajes de Sebastián Betancourt a Carlos Restrepo”.

SEMANA le preguntó a Hernández sobre este tema y él se limitó a responder: “Son las autoridades las competentes para seguir el rastro de ese dinero. Yo solo he entregado información importante que aclara qué fue lo que verdaderamente sucedió”. Este medio también le preguntó a Hernández qué relación tiene la hoy vicepresidenta Francia Márquez con este escándalo, que le generó una investigación penal en la Fiscalía.

Esta semana, el presidente Petro estalló en contra del testigo ömar Hernández. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

SEMANA conoció que los cerebros de Daily Cop sí tenían contacto con varias cabezas de la campaña presidencial. Y buscaron, entre otros, un acercamiento con Francia Márquez, a quien le estaban vendiendo una idea de inversión en medioambiente a través de las criptomonedas. Sin embargo, no alcanzaron a realizar la reunión porque estalló el escándalo de la empresa de captación ilegal.

Esta semana, el presidente Petro estalló en contra del testigo. Dijo que “buscan y buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta irrisibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra. Una y otra vez se estrellan, pero su objetivo sí es claro, buscan la excusa para tumbar al presidente”. Hernández le respondió al presidente.