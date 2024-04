Presidente Petro lanzó retador mensaje al CNE: “No me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso”

Gustavo Petro responde si quiere perpetuarse en el poder: “Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”

“Cuando empezaron los juicios, empezaron las manifestaciones de la violencia. A mí no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso. Los que se llenaron de sangre de jóvenes tienen miedo, nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie”, posteó Petro.