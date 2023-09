Se desvanece una posible alianza de candidatos a la Alcaldía de Bogotá; Miguel Uribe insistirá en lograr un acuerdo

“Es evidente que Gustavo Bolívar recibirá el apoyo del Gobierno nacional, quien probablemente buscará influenciar el resultado electoral a través de la burocracia y los subsidios. Solo dejando al candidato por fuera de la segunda vuelta podemos garantizar que Gustavo Petro no interfiera en el resultado”, aseguró Uribe cuando hizo la convocatoria.

Pues bien, en ese momento, en cuestión de horas, se le puso fecha al encuentro. Fue así como este miércoles, 6 de septiembre, hubo una reunión entre delegados de la campaña de Diego Molano, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara, la única campaña que no asistió fue la del general (r).

Los candidatos respondieron

Y aunque el encuentro se llevó en buenos términos y mucho diálogo, la posibilidad de concertar una alianza se desvaneció rápidamente. Al término del encuentro, el ex director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, aseguró que él seguirá de manera independiente, y que su única alianza es con Bogotá.

“Nuestra fórmula de gobernar ha estado basada siempre en hablar con la verdad, en escuchar, tomar decisiones basadas en evidencia, y sobre todo, resolver los problemas de Bogotá sin polarizar. Por eso, después de escuchar los principios de una posible alianza entre candidatos a la Alcaldía, queremos insistir en que nuestra vocación es la de unir esfuerzos para encontrar mejores soluciones para Bogotá y no necesariamente de ir en contra de alguien o de alguna ideología”, indicó.

Oviedo no fue el único en dar una respuesta después del encuentro, también lo hizo el exministro de Defensa, Diego Molano, quien advirtió que seguirá firme en su intención de ser el próximo mandatario distrital.

“Sigo más firme que nunca para que el próximo 29 de octubre los bogotanos me elijan como su alcalde. Representamos a una inmensa mayoría, que quieren ver a esta ciudad segura y no llena de miedo, representamos a una inmensa mayoría que creemos que gobierno Petro es una amenaza para la ciudad, y el gobierno de Claudia y su continuidad, es otra amenaza para la calidad de vida de los bogotanos”, indicó Molano.

El candidato subrayó además que “frente a cualquier conversación con otros grupos hemos establecido que claramente si no hay una posición férrea al gobierno de Petro y de Claudia para que no haya continuidad nefasta, no estaríamos ahí”.