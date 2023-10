¿Se gesta una “crisis explícita” para acabar las EPS? Nueva propuesta del Gobierno enciende las alarmas

En un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, e l ministro aseguró que no se entregará una parte importante del presupuesto de las EPS.

“Yo tengo la intención de que el año entrante no haya presupuestos máximos. O todo se paga por la UPC o no se paga, porque no podemos nosotros tener una cosa por un lado y otro privilegio por el otro lado”, manifestó el ministro en su intervención.