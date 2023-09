Acemi asegura que sin las EPS “nadie va a responder por los recursos del Sistema”

“Las gestoras no son EPS, no son aseguradoras. Son, a lo sumo, unos asistentes administrativos, gestores logísticos que ayudan, articulan , pero de ninguna manera asumen el riesgo en salud ni el riesgo económico del Sistema. Hay una diferencia grande entre un asegurador y una persona que hace diligencias, que ayuda con otros actores a articular alguna prestación de servicios”, añadió.

El vicepresidente de Acemi indicó que a las EPS “se les piden unos resultados, pero no se les dan herramientas. Las EPS no van a poder contratar su propia red, no pueden operar autónomamente su red ni determinar cuál es su modelo de atención. Es un eunuco administrativo, pues no tiene capacidad legal para realizar ninguna función”.