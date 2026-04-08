Acemi exige al Gobierno definiciones sobre el futuro de Nueva EPS: “Riesgos para 11 millones de usuarios”

Este miércoles, 8 de abril, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), expuso la posición del gremio frente a la situación administrativa que enfrenta la Nueva EPS.

La dirigente señaló que la Superintendencia Nacional de Salud debió haber tomado una determinación de fondo la semana anterior, eligiendo entre la prórroga de la intervención, la liquidación o el levantamiento de la medida.

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De acuerdo con Vesga, en declaraciones entregadas a BluRadio, la falta de una resolución oficial ha dejado a la entidad en un limbo jurídico. “En este momento la entidad se encuentra sin definición sobre su intervención”, aclaró la presidenta, enfatizando que la ausencia de un interventor formal agrava la operatividad de la principal EPS del país.

Impacto en la prestación del servicio

La presidenta aclaró que la incertidumbre administrativa tiene efectos directos en la atención de los usuarios. “La Nueva EPS cuenta con 11,8 millones de afiliados y gestiona más del 20 % de las atenciones en salud que se generan en el territorio nacional”, especificó Vesga.

#EnDesarrollo Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, advierte que la situación de Nueva EPS genera alta preocupación por su impacto en todo el sistema de salud: afecta la prestación, a proveedores y a otras EPS, que ya reciben un traslado acelerado de afiliados ante el temor de… pic.twitter.com/2BYSt5XxJl — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 8, 2026

Además, advirtió que la falta de claridad “dificulta y profundiza más las dificultades que ya tienen millones de usuarios que están viendo negaciones en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en autorizaciones médicas”. Esta parálisis jurídica profundiza las barreras en la entrega de medicamentos y la asignación de citas para millones de afiliados.

Falta de reportes y transparencia financiera

Otro punto de preocupación para Acemi es la opacidad en el manejo de la información técnica y financiera de la entidad. Vesga denunció que la institución no presenta estados financieros desde hace tres años y que existe un desconocimiento sobre el reporte de datos al Ministerio de Salud respecto al gasto y comportamiento del consumo de su población.

“Preocupa en mayor medida el riesgo y el impacto que tiene la Nueva EPS sobre el resto del sistema, sobre la prestación y sobre los proveedores”, señaló. Asimismo, indicó que la ausencia de estados financieros durante los últimos tres años genera un riesgo sistémico que impacta a proveedores y demás aseguradoras.

Traslado masivo de usuarios y aumento de tutelas

La dirigente gremial también se refirió al fenómeno de migración de afiliados. Ante el temor de una posible liquidación, los usuarios de la Nueva EPS están buscando afiliarse de manera acelerada a otras entidades, lo que presiona la capacidad del resto del sistema.

Finalmente, Vesga hizo eco de las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el incremento de quejas, reclamos y acciones de tutela. El gremio hizo un llamado urgente para que el Gobierno Nacional informe la situación real y el plan de contingencia para el principal asegurador del país.

Según Acemi, es imperativo conocer el rumbo de la entidad responsable de la salud de más de 11 millones de personas para evitar un colapso en la atención y en la estabilidad financiera de los prestadores de servicios de salud.