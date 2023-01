“Se pone en peligro la paz total”: Fajardo critica al Gobierno por anuncio del ELN que desmiente el cese al fuego bilateral

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, reaccionó al anuncio del Comando Central de la guerrilla del ELN que desmintió un supuesto cese al fuego bilateral acordado con el Gobierno para adelantar negociaciones de paz. De acuerdo con el exgobernador de Antioquia, se trata de “improvisación” del presidente Gustavo Petro.

En primer lugar, en un trino, el excandidato presidencial sugirió que este cruce de versiones es una muestra de otras falencias dentro del proceso de diálogos que se lleva a cabo con estos grupos al margen de la ley.

INCREÍBLE. ELN anuncia que no han firmado ningún cese bilateral del fuego!. Los militares se entraron por tuiter que estaban en cese al fuego con 5 grupos armados! Como dicen los campesinos "mala tos le siento al perro". Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 3, 2023

“Como dicen los campesinos: ‘Mala tos le siento al perro’. Falta de rigor, transparencia y pedagogía. Así no es. Mal”, publicó el exgobernador.

Luego, en un video, argumentó que la acción del presidente Gustavo Petro pone “en peligro” el proyecto de paz total.

“Lo que está ocurriendo con el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro es de la mayor gravedad. Es increíble. Después de que el Gobierno nacional anunció para finalizar el año 2022 que había firmado acuerdos de cese al fuego bilateral con cinco grupos ilegales de Colombia, hoy empezamos a descubrir, por ejemplo, que con el ELN no hay ningún tipo de acuerdo firmado. También nos enteramos de que los militares se enteraron del cese al fuego bilateral por parte del Twitter del señor presidente de la República”, sostuvo el excandidato.

INCREÍBLE. La Paz Total está en peligro por la falta de rigor, transparencia y pedagogía por parte del gobierno nacional. La improvisación en un tema tan delicado y decisivo para Colombia, es inadmisible. pic.twitter.com/COkLy8rjKG — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 3, 2023

De acuerdo con el matemático, esto viola “tres condiciones” para lograr la paz total que propone Petro.

“No hay rigor en las afirmaciones. Hay improvisaciones, hay deseos que se anuncian, pero no están sustentados con documentos, con compromisos explícitos, rigurosos y serios que permitan hacerle seguimiento a lo que se anuncia”, expresó Fajardo.

Además, aseguró que no hay transparencia: “No está claro con quién se firmó, cómo se firmó o cuáles son las condiciones. Dicen que se van a desarrollar después y eso no puede ser así”.

Finalmente, el exgobernador dijo que falta pedagogía, que es la “explicación permanente de lo que está ocurriendo” a la ciudadanía para entender la construcción de la paz total.

“Mala nota, mal paso, serio problema para el presidente Petro. Recuerden, se necesita rigor, transparencia y pedagogía para construir confianza. Lo que hemos visto hasta el día de hoy es todo lo contrario. Se construye desconfianza y se pone en peligro el proyecto de paz total”, concluyó Fajardo.

Presidente Petro evalúa retomar acciones militares contra el ELN

Altas fuentes de la Casa de Nariño dieron a conocer que el presidente de la República Gustavo Petro convocó este martes, 3 de enero, a una reunión extraordinaria a su equipo más cercano de Gobierno para evaluar qué medidas se adoptarán ante la postura del ELN en la que desmintió al jefe de Estado sobre un supuesto acuerdo de un cese bilateral del fuego.

En el encuentro de alto nivel, que se desarrollaría en la Casa de Nariño con la presencia del ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se definirá si se deroga o no el decreto que se expidió en el cual se formalizaba el cebe bilateral con el ELN.

De la misma manera, el presidente Petro en compañía de esos funcionarios evaluará y analizará si las Fuerzas Militares retoman o no las operaciones contra el ELN, la cuales se encuentran suspendidas tras el anuncio del decreto sobre el cese bilateral.

Sorpresa generó en el Gobierno nacional el anunció que dio el Comando Central del ELN, el cual desmintió al presidente Gustavo Petro y aseguró que no hay acuerdo alguno sobre un cese bilateral del fuego.

A través de un comunicado aseguraron que desde que se reiniciaron los diálogos de paz quedó claro que las decisiones se tomarían de manera conjunta y no unilateralmente.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dice el comunicado.