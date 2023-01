Atención: el presidente Gustavo Petro evalúa retomar acciones militares contra el ELN, a pesar del cese al fuego bilateral, ¿qué pasó?

Altas fuentes de la Casa de Nariño dieron a conocer que el presidente de la República Gustavo Petro convocó este martes, 3 de enero, a una reunión extraordinaria a su equipo más cercano de Gobierno para evaluar qué medidas se adoptarán ante la postura del ELN en la que desmintió al jefe de Estado sobre un supuesto acuerdo de un cese bilateral del fuego.

En el encuentro de alto nivel, que se desarrollaría en la Casa de Nariño con la presencia del ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se definirá si se deroga o no el decreto que se expidió en el cual se formalizaba el cebe bilateral con el ELN.

De la misma manera, el presidente Petro en compañía de esos funcionarios evaluará y analizará si las Fuerzas Militares retoman o no las operaciones contra el ELN, la cuales se encuentran suspendidas tras el anuncio del decreto sobre el cese bilateral.

Sorpresa generó en el Gobierno nacional el anuncio que dio el Comando Central del ELN, el cual desmintió al presidente Gustavo Petro y aseguró que no hay acuerdo alguno sobre un cese bilateral del fuego.

A través de un comunicado aseguró que desde que se reiniciaron los diálogos de paz quedó claro que las decisiones se tomarían de manera conjunta y no unilateralmente.

Por esa razón, indicó en el comunicado, el tema del cese bilateral del fuego es una propuesta del presidente Gustavo Petro, pero no una decisión acordada.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dice el comunicado.

Delegaciones de paz del Gobierno y del ELN en Caracas (Venezuela). - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Así mismo el Comando Central indica que en el ciclo de paz que terminó el pasado 12 de diciembre “solo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la Mesa y se inició a realizar ajustes a la Agenda que fueron llevados a consultas, tanto al presidente como al Comando Central”.

A juicio de los integrantes del ELN, lo dicho por el presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, se constituye en una propuesta que deberá ser discutida en la mesa de diálogo pero no traduce un cese de facto en las regiones del país.

“En el siguiente ciclo pactado a realizarse en México está acordado culminar el ajuste de la Agenda. Una vez concluyamos lo que está previsto, estamos en disposición de discutir la propuesta de Cese el Fuego Bilateral, para examinar los términos que hagan posible un acuerdo. Entendemos el Decreto del Gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo”, detalló esa guerrilla.

¿Se anticipó Petro en anunciar el cese bilateral?

EL pasado 31 de diciembre de 2022 y a través de su cuenta de Twitter el presidente de la República, Gustavo Petro, comunicó que el gobierno acordó un cese bilateral de hostilidades con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

En esa ocasión, la Consejería presidencial para la Información y Prensa publicó una cartilla explicativa sobre el cese bilateral decretado este fin de año.

Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz.



Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional.



Que la paz sea entre nosotros. Feliz nuevo año. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2023

Según la consejería, el cese al fuego se hará efectivo con estas cinco organizaciones a partir del primero de enero. “La principal razón por la que el Gobierno Nacional inicia este cese del fuego es la reiterada petición de las comunidades que habitan los territorios involucrados en este conflicto”, aseguró el canal oficial de la presidencia.

A renglón seguido, el canal oficial de la presidencia indicó que el objetivo de este cese del fuego “será la suspensión de la afectación humanitaria de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación en general, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones al margen de la ley con las que se acordó dicho cese”.

Según el Gobierno Petro, esta decisión se tomó porque ha recibido diferentes cartas de la sociedad civil y la Iglesia católica en la que se solicita el cese de la violencia, “las organizaciones con las que se han convenido el cese del fuego bilateral son ELN, Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las AGC y Sierra Nevada”.