Según decreto, presidente Gustavo Petro estará en Venezuela hasta el miércoles; sostendrá reunión bilateral con Nicolás Maduro

Este es el vulgar tarjetón presidencial en Venezuela: Maduro, jefe del régimen, figura 13 veces. A María Corina no se lo permitió

Y es que la quinta visita que hace Gustavo Petro a Nicolás Maduro no deja de ser controvertida. Se trata del acercamiento de Colombia al régimen venezolano, acusado no solo de entorpecer el proceso democrático en aras de que no existan más opciones que el chavismo, sino de liderar una peligrosa red criminal denominada como el “cartel de los soles” que ha lavado dinero en Estados Unidos y ha buscado inundar sus calles con cocaína.