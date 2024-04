Senado ya tiene aprobados 72 artículos de la reforma pensional del Gobierno Petro. Así fue el candente debate

Este es el minuto a minuto:

9:20 p. m.: Levantan sesión

9:12 p. m.: Senadores que respaldan el proyecto

8:57 p. m.: Aprobación de tres artículos más

8:55 p. m.: Faltaban votos

8:33 p. m.: Aprobadas proposiciones de dos artículos

8:26 p. m.: Aprobado bloque de 7 artículos

8:15 p. m.: Votación de las proposiciones de los artículos 58 y 60

8:00 p. m.: Gobierno impulsa el proyecto

A través de un comunicado oficial el Gobierno sacó un decálogo de supuestos beneficios que traería la iniciativa a los colombianos. Hablan de un sistema único para la vejez, que no habría competencia entre regímenes, que quitaría las altas pensiones, tendría más cobertura, “eliminaría” la pobreza extrema a través de una renta solidaria de 600.000 pesos para adultos mayores, ampliaría posibilidad de las mujeres para acceder a pensión, la sostenibilidad del sistema, garantizaría solidaridad “para todos”, fortalece el ahorro individual y que protegería el ahorro ya existente.

7:34 p. m.: Responsabilidad del Banco de la República

Continúa la discusión sobre el nuevo artículo que parecía tener la concertación entre distintos sectores. Sin embargo, algunos congresistas han reclamado. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, dijo que no está de acuerdo con desnaturalizar las funciones del Banco de la República.

En el caso del senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, aseguró que no está de acuerdo con ese punto porque igual considera que el Gobierno tendría el control sobre las pensiones de los colombianos.

7:29 p. m.: Comienza el debate

7:12 p. m.: ¿“Operación tortuga”?

La senadora Clara López del Pacto Histórico cuestionó si todo este debate por el municipio de Marquetalia o el cambio del orden del día para que este proyecto fuera discutido primero sería una estrategia de algunos sectores para que por ahora no se debata la reforma pensional.

6:39 p. m.: Discusión y votación de otro proyecto

Precisamente, desde Comunes exaltaron eso, por lo que desde el Centro Democrático reclamaron que no es lo mismo. Varios congresistas piden que continúe el debate. El senador Pablo Catatumbo, de Comunes, fue quien recordó ese pasado de las Farc y levantó una fuerte polémica.

6:24 p. m.: Inicia el debate

5:59 p. m.: Habla el presidente del Senado

El presidente del Senado, Iván Name, se refirió a lo sucedido en las marchas. Dijo que prefiere este debate que se está dando entre diversos sectores que la confrontación. Se manifestó en contra de las críticas que se hicieron conta algunos senadores o que pedían la muerte o atentar contra la vida del presidente Petro.

“Señor presidente, usted es un hombre meritorio, nuestra democracia lo eligió, nadie lo va a tumbar. Los demócratas de este país, que somos todos, defenderemos su periodo hasta el último día. Pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto y no puede ser amenazada”, reclamó el presidente del Senado.

5:50 p. m.: Le reclaman a Petro

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, le reclamó al presidente Gustavo Petro por no reconocer las marchas multitudinarias. “Quisiera invitar al presidente a no estigmatizar la marcha de ayer”, afirmó. La senadora le contestó a los que cuestionaron que supuestamente pudieron manifestarse con garantías, que se debe a que ese sector no generó bloqueos, ni manifestaciones violentas ni otro tipo de hechos lamentables o enfrentamientos con la Fuerza Pública.