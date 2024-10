“Si voy a ser candidata, lo tienen que decidir ustedes”: exministra Carolina Corcho, ¿la competidora del petrismo a la Presidencia en 2026?

La médica psiquiatra no ha dicho oficialmente que tiene interés en la Casa de Nariño luego de que Gustavo Petro deje el poder en dos años, pero esta semana no lo descartó en un evento público donde se refirió a la importancia de la reforma a la salud , que ya fue radicada en el Congreso, y a la necesidad de conformar un partido único que recoja a las casas políticas que hoy integran el Pacto Histórico.

En medio del discurso, Corcho insistió en cuál sería el futuro del Pacto Histórico. “Acá hay una discusión muy seria y es la discusión de la constitución de un partido unitario. Yo he planteado tres elementos de frente a ese partido: esa colectividad no puede continuar con listas cerradas construidas a bolígrafo. Tengo la certeza de que si ese partido unitario continúa con lista cerrada a bolígrafo, vamos a perder curules y vamos a perder el Congreso y ese sí es un error histórico ”, afirmó.

El 4 de septiembre de 2024, SEMANA le preguntó a Corcho si estaba interesada en ser precandidata presidencial y respondió: “Este momento, qué precandidaturas hay, no hay precandidatos, no hay un proceso electoral en curso. ¿Y qué tiene que ver eso con una labor médica y de defensora de derecho a la salud y derechos humanos que he tenido toda la vida? Nada”, dijo entonces.