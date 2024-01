“Siempre ante hechos de ruptura institucional de la extrema derecha, máxima movilización popular”: presidente Petro

Petro choca con Cabal por alquiler de un millón de francos para una casa en Davos en el Foro Económico Mundial: “la casa no es para mí”

“Siempre, ante hechos de ruptura institucional de la extrema derecha, máxima movilización popular. Por el cambio, por la paz y por la esperanza, no volvemos al pasado. Con tranquilidad, Colombia será mucho más democrática y justa”, posteó Petro.

“Aquí no existe ninguna conspiración. Están llamando golpe de Estado a una figura constitucional, el juicio político. Es todo lo contrario. No es ningún golpe de Estado (al presidente Petro). Es una acusación sumamente grave, porque me está acusando el Gobierno de un delito. Es una ridiculez”, indicó inicialmente.